Медики не подтвердили сердечный приступ у главного тренера «Кайзерслаутерна»
Врачи больницы в Дармштадте, куда был доставлен главный тренер «Кайзерслаутерна» Джефф Штрассер, после осмотра исключили вероятность сердечного приступа.
Врачи больницы в Дармштадте, куда был доставлен главный тренер «Кайзерслаутерна» Джефф Штрассер, после осмотра исключили вероятность сердечного приступа.
Как сообщает клубная
В то же время тренировочным процессом команды на текущей неделе будет заведовать ассистент Штрассера Александр Бугера, а вот кто будет руководить «Кайзерслаутерном» 27 января во время матча против дюссельдорфской «Фортуны», пока не решено.
Напомним, что Штрассер почувствовал недомогание в перерыве матча при счёте 0:0, 43-летний специалист жаловался на тошноту и головокружение. В результате тренера увезла в больницу машина скорой помощи, а встречу было решено не продолжать.