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09:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Медики не подтвердили сердечный приступ у главного тренера «Кайзерслаутерна»

Врачи больницы в Дармштадте, куда был доставлен главный тренер «Кайзерслаутерна» Джефф Штрассер, после осмотра исключили вероятность сердечного приступа.

Как сообщает клубная пресс-служба, в ближайшее время специалисту предстоит пройти углубленное кардиологическое обследование, которое должно помочь поставить точный диагноз.

В то же время тренировочным процессом команды на текущей неделе будет заведовать ассистент Штрассера Александр Бугера, а вот кто будет руководить «Кайзерслаутерном» 27 января во время матча против дюссельдорфской «Фортуны», пока не решено.

Напомним, что Штрассер почувствовал недомогание в перерыве матча при счёте 0:0, 43-летний специалист жаловался на тошноту и головокружение. В результате тренера увезла в больницу машина скорой помощи, а встречу было решено не продолжать.

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