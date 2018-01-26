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08:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Габулов в Бельгии: первая победа

Второй матч в бельгийском чемпионате — против «Остенде» — сложился для 34-летнего вратаря лучше, чем дебютный: пропустил он столько же — два мяча, но его «Брюгге» выиграл.

Источник: Спорт-Экспресс

БРЮГГЕ — ОСТЕНДЕ — 3:2 (2:0)

Голы: Ванакен, 5 (1:0). Вормер, 8 (2:0). Гано, 48 (2:1). Диаби, 51 (3:1). Акпала, 90 (3:2).

ПОДДЕРЖКА ОТ ТРЕНЕРА

Людям всегда было свойственно делать поспешные выводы, поэтому после встречи с «Антверпеном», где Габулов пропустил два гола после двух ударов, а его команда чудом спасла ничью на последних секундах, кому-то стало тревожно за дальнейшую карьеру Владимира в Европе. Некоторые и вовсе начали нагнетать: «Все, приехали, какая теперь ему Лига чемпионов? Домой, в Россию». И пусть в действительности ни в одном из мячей наш голкипер не был виноват, даже со своим гигантским опытом сам он вряд ли мог чувствовать себя абсолютно уверенно.

Как мог поддержал Габулова главный тренер «Брюгге» Иван Леко. После матча он заявил, что российский голкипер выглядел хорошо и к пропущенным голам не имеет никакого отношения. А за сутки до игры с «Остенде» Леко высказался по поводу перспектив конкурента Владимира — 32-летнего голландца Кеннета Фермера, только-только арендованного у «Фейеноорда». «Фермер — хороший вратарь, но Габулов остается нашим первым номером», — отметил хорватский специалист, и за час до стартового свистка мы увидели фамилию россиянина в составе.

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УДАР ЛОМБЕРТСА

Долгое время казалось, что в этот раз у Габулова никаких проблем не возникнет. В первой половине тайма «Брюгге» просто смял «Остенде», и в игре постоянно находился лишь один вратарь — несчастный Вильям Дютуа, которого партнеры позволяли расстреливать раз за разом. За первые восемь минут лидер чемпионата Бельгии забил дважды, а за последующие 10 должен был сделать это еще несколько раз. «Остенде» даже до мяча не мог коснуться. Соответственно, почти не видел его и Габулов. В редких случаях он обыгрывался передачами с защитниками, а в руки впервые взял мяч лишь на 21-й минуте.

Только к концу тайма гегемония «Брюгге» на поле все-таки закончилась: то ли сами хозяева расслабились, то ли «Остенде» наконец пришел в себя, и работы у Габулова резко прибавилось.

После первого же удара в створ — в исполнении бывшего защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, который прорвался сквозь всю опорную зону и пробил из-за штрафной, Владимир не очень удачно парировал мяч — прямо перед собой, а не в сторону. Набежавший соперник добил его в сетку. Положение выправил ассистент главного арбитра на линии, зафиксировавший офсайд.

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Первый сэйв в Бельгии все-таки не обесценился.

ГОЛ, СПАСЕНИЯ, ГОЛ

Время шло, а «Брюгге» игру под свой контроль не возвращал. «Остенде» продолжал атаковать, и в самом начале второй половины российский вратарь все-таки пропустил. По факту — вторым ударом в створ. Однако Зиньо Гано бил с очень близкого расстояния, спасти ворота было невозможно.

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Но «Брюгге» тут же смастерил ответный гол, вновь доведя отрыв в счете до двух мячей. Габулов же стал играть все увереннее. Чем больше моментов появлялось у его ворот, тем лучше он себя чувствовал. И заключительная 30-минутка стала отрезком имени российского вратаря.

Он здорово выходил на перехваты. Тащил выходы один на один.

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Самоотверженно бросался в ноги соперникам.

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И под аплодисменты публики не позволил поймать себя на противоходе при ударе почти в упор, успев выкинуть руку в сторону. За второй тайм «Остенде» нанес семь точных ударов, догнав по статистике «Брюгге», и пять из них Габулов отразил.

В интернете тут же пошли лестные отзывы от болельщиков. Один из них предположил, что во втором тайме Владимир наиграл на звание игрока матча.

На 90-й минуте российский вратарь все же пропустил второй мяч.. Кто-то скажет, что в том эпизоде при подаче с фланга теоретически он мог выскочить на перехват. Однако сделать это было слишком трудно: реагировать приходилось по ближним к точке навеса футболистам, которые первыми вступили в единоборство, но синхронно не дотянулись до мяча, и тот долетел до пустой дальней штанги.

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«Брюгге» удержал счет, а Габулов за затяжку времени получил свою первую желтую карточку. И, наверное, этот матч для него стоит считать скорее удачным, чем нет. Первые спасения, первая победа, первые аплодисменты, — а дальше будет проще.

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