Габулов в Бельгии: первая победа
Второй матч в бельгийском чемпионате — против «Остенде» — сложился для 34-летнего вратаря лучше, чем дебютный: пропустил он столько же — два мяча, но его «Брюгге» выиграл.
Второй матч в бельгийском чемпионате — против «Остенде» — сложился для 34-летнего вратаря лучше, чем дебютный: пропустил он столько же — два мяча, но его «Брюгге» выиграл.
БРЮГГЕ — ОСТЕНДЕ — 3:2 (2:0)
Голы: Ванакен, 5 (1:0). Вормер, 8 (2:0). Гано, 48 (2:1). Диаби, 51 (3:1). Акпала, 90 (3:2).
ПОДДЕРЖКА ОТ ТРЕНЕРА
Людям всегда было свойственно делать поспешные выводы, поэтому после встречи с «Антверпеном», где Габулов пропустил два гола после двух ударов, а его команда чудом спасла ничью на последних секундах,
Как мог поддержал Габулова главный тренер «Брюгге» Иван Леко. После матча он заявил, что российский голкипер выглядел хорошо и к пропущенным голам не имеет никакого отношения. А за сутки до игры с «Остенде» Леко высказался по поводу перспектив конкурента Владимира — 32-летнего голландца Кеннета Фермера,
УДАР ЛОМБЕРТСА
Долгое время казалось, что в этот раз у Габулова никаких проблем не возникнет. В первой половине тайма «Брюгге» просто смял «Остенде», и в игре постоянно находился лишь один вратарь — несчастный Вильям Дютуа, которого партнеры позволяли расстреливать раз за разом. За первые восемь минут лидер чемпионата Бельгии забил дважды, а за последующие 10 должен был сделать это еще несколько раз. «Остенде» даже до мяча не мог коснуться. Соответственно, почти не видел его и Габулов. В редких случаях он обыгрывался передачами с защитниками, а в руки впервые взял мяч лишь на 21-й минуте.
Только к концу тайма гегемония «Брюгге» на поле
После первого же удара в створ — в исполнении бывшего защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, который прорвался сквозь всю опорную зону и пробил
Первый сэйв в Бельгии
ГОЛ, СПАСЕНИЯ, ГОЛ
Время шло, а «Брюгге» игру под свой контроль не возвращал. «Остенде» продолжал атаковать, и в самом начале второй половины российский вратарь
Но «Брюгге» тут же смастерил ответный гол, вновь доведя отрыв в счете до двух мячей. Габулов же стал играть все увереннее. Чем больше моментов появлялось у его ворот, тем лучше он себя чувствовал. И заключительная 30-минутка стала отрезком имени российского вратаря.
Он здорово выходил на перехваты. Тащил выходы один на один.
Самоотверженно бросался в ноги соперникам.
И под аплодисменты публики не позволил поймать себя на противоходе при ударе почти в упор, успев выкинуть руку в сторону. За второй тайм «Остенде» нанес семь точных ударов, догнав по статистике «Брюгге», и пять из них Габулов отразил.
В интернете тут же пошли лестные отзывы от болельщиков. Один из них предположил, что во втором тайме Владимир наиграл на звание игрока матча.
На 90-й минуте российский вратарь все же пропустил второй мяч..
«Брюгге» удержал счет, а Габулов за затяжку времени получил свою первую желтую карточку. И, наверное, этот матч для него стоит считать скорее удачным, чем нет. Первые спасения, первая победа, первые аплодисменты, — а дальше будет проще.