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08:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании

«Эспаньол» не смог удержать преимущество, добытое в первой игре.

Источник: Спорт-Экспресс

БАРСЕЛОНА — ЭСПАНЬОЛ — 2:0 (2:0)

Голы: Луис Суарес, 9 (1:0). Месси, 25 (2:0).

«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Андре Гомеш, 90+3), Бускетс, Алейш Видаль (Паулинью, 63), Месси, Иньеста (Филиппе Коутинью, 68), Луис Суарес.

«Эспаньол»: Пау Лопес, Наварро, Налду, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Леу Баптистан, 46), Давид Лопес, Фуэго, Виктор Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Серхио Гарсия, 65), Морено.

Предупреждения: Луис Суарес, 8. Эрмосо, 19. Месси, 27. Жорди Альба, 38. Гранеро, 60. Серхио Гарсия, 72. Налду, 77. Паулинью, 82.

Судья: Матеу Лаос.

25 января. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Первый матч — 0:1.

РОСТ ПРОДАЖ НА 300%

В прошлую среду Оскар Мелендо, 20-летний воспитанник «Эспаньола», забил первый (и сразу же победный) гол за «попугаев» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». Уже к пятнице продажи футболок с его фамилией выросли на 300%. Людям хотелось прикоснуться к истории, оставить себе память об этой пощечине, которую «Эспаньол» отвесил ненавистному соседу. Неделю назад беспроигрышная серия Эрнесто Вальверде и сине-гранатовых прервалась на 30-м матче (0:1) — в ответной игре на «Камп Ноу» «попугаи» могли ожидать чего угодно, кроме теплого приема.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПРОЩАНИЕ С МАСКЕРАНО

Если кто и мог на него рассчитывать, то это Хавьер Маскерано. «Маленький генерал», отдавший каталонскому клубу 7,5 лет, начинает новое приключение и отправляется в Китай — в «Хэбэй Чайна Форчун». Накануне на специальной церемонии он простился с руководством и одноклубниками, а перед игрой — и с трибунами домашнего стадиона «Барселоны». Прощание вышло трогательным и эмоциональным — Маскерано под овации в последний раз вышел на газон «Камп Ноу», вместе с детьми пройдя через «почетный коридор», в который выстроились игроки сине-гранатовых. «Спасибо, Маске» — сегодня эти слова были сродни признанию в любви.

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