Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании

В прошлую среду Оскар Мелендо, 20-летний воспитанник «Эспаньола», забил первый (и сразу же победный) гол за «попугаев» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». Уже к пятнице продажи футболок с его фамилией выросли на 300%. Людям хотелось прикоснуться к истории, оставить себе память об этой пощечине, которую «Эспаньол» отвесил ненавистному соседу. Неделю назад беспроигрышная серия Эрнесто Вальверде и сине-гранатовых прервалась на 30-м матче (0:1) — в ответной игре на «Камп Ноу» «попугаи» могли ожидать чего угодно, кроме теплого приема.

Если кто и мог на него рассчитывать, то это Хавьер Маскерано. «Маленький генерал», отдавший каталонскому клубу 7,5 лет, начинает новое приключение и отправляется в Китай — в «Хэбэй Чайна Форчун». Накануне на специальной церемонии он простился с руководством и одноклубниками, а перед игрой — и с трибунами домашнего стадиона «Барселоны». Прощание вышло трогательным и эмоциональным — Маскерано под овации в последний раз вышел на газон «Камп Ноу», вместе с детьми пройдя через «почетный коридор», в который выстроились игроки сине-гранатовых. «Спасибо, Маске» — сегодня эти слова были сродни признанию в любви.