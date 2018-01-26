Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Эспаньол» не смог удержать преимущество, добытое в первой игре.
«Эспаньол» не смог удержать преимущество, добытое в первой игре.
БАРСЕЛОНА — ЭСПАНЬОЛ — 2:0 (2:0)
Голы: Луис Суарес, 9 (1:0). Месси, 25 (2:0).
«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Андре Гомеш, 90+3), Бускетс, Алейш Видаль (Паулинью, 63), Месси, Иньеста (Филиппе Коутинью, 68), Луис Суарес.
«Эспаньол»: Пау Лопес, Наварро, Налду, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Леу Баптистан, 46), Давид Лопес, Фуэго, Виктор Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Серхио Гарсия, 65), Морено.
Предупреждения: Луис Суарес, 8. Эрмосо, 19. Месси, 27. Жорди Альба, 38. Гранеро, 60. Серхио Гарсия, 72. Налду, 77. Паулинью, 82.
Судья: Матеу Лаос.
25 января. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Первый матч — 0:1.
РОСТ ПРОДАЖ НА 300%
В прошлую среду Оскар Мелендо, 20-летний воспитанник «Эспаньола», забил первый (и сразу же победный) гол за «попугаев» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». Уже к пятнице продажи футболок с его фамилией выросли на 300%. Людям хотелось прикоснуться к истории, оставить себе память об этой пощечине, которую «Эспаньол» отвесил ненавистному соседу. Неделю назад беспроигрышная серия Эрнесто Вальверде и
ПРОЩАНИЕ С МАСКЕРАНО
Если кто и мог на него рассчитывать, то это Хавьер Маскерано. «Маленький генерал», отдавший каталонскому клубу 7,5 лет, начинает новое приключение и отправляется в Китай — в «Хэбэй Чайна Форчун». Накануне на специальной церемонии он простился с руководством и одноклубниками, а перед игрой — и с трибунами домашнего стадиона «Барселоны». Прощание вышло трогательным и эмоциональным — Маскерано под овации в последний раз вышел на газон «Камп Ноу», вместе с детьми пройдя через «почетный коридор», в который выстроились игроки
Pasillo, reconocimiento especial, camisetas en su honor, pancartas, despedida ante la prensa, compañeros rendidos y ovación de todos los aficionados del FC Barcelona en el Camp Nou. Así se despide a un histórico. Así despide el Barça a Javier Mascherano.