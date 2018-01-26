Коутиньо дебютировал за «Барселону» в каталонском дерби

Источник: AFP 2018

Полет Суареса

«Барселона» в первом матче на «Корнелья Эль-Прат» сенсационно проиграла с минимальным счетом, и чтобы не разделить участь мадридского «Реала», ей требовалось забить быстрый мяч, чтобы нивелировать преимущество «Эспаньола».

Под стать задачам и состав. Эрнесто Вальверде выпустил с первых минут всех сильнейших, кого имел под рукой. Разве что непривычно было видеть в воротах Яспера Силлессена, но в матчах Кубка Испании он неизменно появляется на последнем рубеже каталонской обороны. В запасе остался и Коутиньо, но его дебют неминуем.

Хозяева «Камп Ноу» с первых минут показали, кто здесь главный, практически начисто лишив соперника мяча. Поэтому совсем неудивительно, что гол не заставил себя ждать. Алейк Видаль сделал забегание по правому флангу и точной передачей в касание нашел на дальней штанге голову Луиса Суареса, который в красивом прыжке с нескольких метров поразил неприкрытый угол ворот.

Похоже, что запасного плана у «попугаев» не было, и они даже не рискнули вступить с «Барселоной» в борьбу, по-прежнему всей командой отодвинувшись к своей штрафной. К 15-й минуте точность передач футболистов «Эспаньола» составляла 38%. И в дальнейшем эта статистика не претерпела серьезных изменений.

Вечер Видаля

Попривыкнув к атмосфере «Камп Ноу», гости несколько осмелели и даже провели атаку, завершившуюся неточным ударом Гранеро. А в ответной атаке Лео Месси увеличил счет. Аргентинец вошел в штрафную с правого края и едва не потерял мяч, но включившийся в борьбу Видаль помог Месси вернуть потерю. Лео, сместившись в центр, сильно пробил, и мяч рикошетом от Налдо влетел в ворота мимо опешившего Пау Лопеса.

Ближе к свистку на перерыв гостям удалось немного выровнять игру, однако на сути игры это не сказалось — «Барса» продолжила владеть мячом более 70% времени. Два убойных момента упустил Месси, промахнувшийся из убойных позиций.

Пожалуй, эти 45 минут для Видаля стали лучшими в сезоне. Он активно открывался по всему фронту атаки, много участвовал в комбинациях и вообще был очень по-футбольному очень агрессивен. У «Эспаньола» по первому тайму можно отметить разве что активного опорника Эстебана Гранеро, в котором, видимо, кипела кровь воспитанника мадридского «Реала».

Долгожданный дебют Коутиньо

Главному тренеру «попугаев» Кике Санчесу Флоресу было очевидно, что попытка запереться в собственной штрафной и отстоять преимущество не удалась, и в перерыве он внес значительные изменения в игру своих подопечных. Вместо Серхи Дардера на поле появился быстрый Лео Баптистао, и гости перешли на игру в два нападающих и четыре полузащитника.

Бело-синие заиграли активнее и стали быстрее переходить из обороны в атаку, однако ощутимых дивидендов это не принесло. Мяч у гостей по-прежнему не держался.

А на 68-й минуте игра и вовсе отошла на второй план, поскольку состоялось историческое событие — впервые в майке каталонского клуба в официальном матче вышел Филипе Коутиньо, за переход которого «Барса» отвалила «Ливерпулю» 120 млн евро. Бразилец сходу вошел в игру и начал активно комбинировать с Месси и партнерами. Он заменил проведшего не лучший матч Андреса Иньесту (68% точных передач для испанца очень низкий показатель).