Чемпионский кризис: что происходит с мадридским «Реалом»

«Советский спорт» объясняет, что случилось с командой Зинедина Зидана, которая в прошлом сезоне сотворила историю в Кардиффе.

Провал на трансферном рынке

Одна из главных причин мадридского простоя — отсутствие качественных запасных. Это удивительно, но клуб в последнее время ведет себя пассивно на трансферном рынке. Многие эксперты утверждают, что боссы «Реала» изменили бизнес-стратегию и теперь будут вкладывать деньги в приглашение молодых испанских игроков, которые составят костяк в национальной команде.

У этой версии, кстати, есть серьезные основания. Судите сами:

1. Марко Асенсио — 20 лет (приглашен из «Мальорки» в 2015 году).

2. Борха Майораль — 20 лет (воспитанник «Реала», в этом сезоне стал играть за основу).

3. Тео Эрнандес — 20 лет (куплен у «Атлетико» за 30 млн евро).

4. Дани Себальос — 21 год (лучший игрок молодежного чемпионата Европы-2017 приглашен из «Бетиса» минувшим летом).

5. Маркос Льоренте — 22 года (вернулся в «Реал» из аренды).

6. Хесус Вальехо — 21 год (вернулся в команду из «Айнтрахта»).

Безусловно, каждый из этих игроков имеет все шансы войти в число лучших. Другой вопрос — сможет ли тренерский штаб добиться поставленных целей, имея в расположении такую команду?

Все-таки, «Реал» держится на «стариках», а это Серхио Рамос, Марсело, Криштиану Роналду, Лука Модрич и всеми любимый Карим Бензема.

К сожалению, в этом сезоне команда столкнулась с большим количеством травм и Зидану приходится ротировать состав. Француз очень часто практикует новую схему игры и включает в основу молодежь, которая пока не может похвастаться опытом. А чего стоят такие эксперименты, вы знаете сами.

Неприкосновенность Бензема

Это особый случай, который объяснит очень тяжело. Сейчас в «Реале» основным форвардом является Карим Бензема. И если француз «зализывает раны», то его подменяет 20-летний Борха Майораль, который прошлый сезон провел в «Вольфсбурге». При чем, путешествие в Германию нельзя назвать успешным — 21 матч, 2 гола.

И в этом случае Зидан должен винить только себя, поскольку именно он не дал шанса Альваро Морате.

Испанец, как воспитанник «Реала», хотел провести всю карьеру в Мадриде, но сидеть на лавке в преддверии чемпионата мира, не хотел. Поэтому, перебрался на «Стэмфорд Бридж», где неплохо заявил о себе на старте сезона — 31 матч, 12 голов и 4 голевых паса.

Сейчас «Реалу» нужен еще один топовый форвард, который сможет не только подменить Бензема, но и навяжет французу настоящую борьбу за место в стартовом составе. Судите сами — в этом сезоне француз провел 30 матчей и забил всего лишь 6 голов.

Уход Пепе

Проблемы «Реала» напрямую связаны с игрой в обороне. После ухода португальского игрока Серхио Рамосу приходится в одиночку тянуть защитную линию.

В этом сезоне сложно назвать основную пару центральных защитников. Разумеется, одно место по праву принадлежит капитану. За другое ведут борьбу Начо, Рафаэль Варан и Хесус Вальехо. При чем назвать это борьбой можно только на бумаге.

Варан до сих пор страдает от травмы колена — после каждого матча его отправляют на медобследование. В итоге, француз, который, безусловно, талантлив и достаточно опытен, пропускает много времени, а его место занимает Начо.

Испанец, кстати, является воспитанником «Реала», и выступает за основной состав с 2013 года. Футболист неоднократно попадал в заявку национальной команды. Тренерский штаб на него рассчитывает, и, скорее всего, он отправится в Россию на чемпионат мира.

Вот, кажется, у Начо есть все, чтобы играть в «Реале» — опыт, талант, никаких проблем со здоровьем и доверие тренера. Настало его время, но чего-то по-прежнему не хватает. Игрок неплохо проявляет себя в атаке (28 матчей и 4 гола), но к нему есть ряд вопросов в оборонительных действиях. Особенно, это касается игры на «втором этаже».

Что касается Вальехо, то молодой футболист, вернувшийся в команду этим летом, не пользуется доверием Зидана. А испанские журналисты и вовсе утверждают, что француз не хотел видеть Вальехо в «Реале», и только Флорентино Перес поспособствовал его переходу.

Проблемы с мотивацией

«Реал» в прошлом сезоне сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов дважды подряд. К тому же, команда впервые с 2012 года стала чемпионом страны. В последний раз этот трофей отправлялся в Мадрид при Жозе Моуринью.

Чуть позже «сливочные» благодаря великолепной игре Марко Асенсио, при чем в двух матчах, размазали «Барселону» в Суперкубке Испании и выиграли Суперкубок УЕФА у «Манчестер Юнайтед».

Далее — клубный чемпионат мира, где в финале мадридцы обыграли бразильский «Гремио». Единственный гол забил Криштиану Роналду. Когда б такое было? Всего один гол? Может, это игроки «МЮ» вышли в футболках «Реала»?

Уже тогда многие усмотрели некий спад. И тут дело не в усталости, ни в отсутствии Пепе или реализации Бензема. Если копнуть глубже, то можно усмотреть кризис с точки зрения мотивации. Как заставить себя бороться за трофеи, когда ты в прошлом сезоне сотворил невозможное?

Да, конечно, в «Реале» собраны настоящие чемпионы, которые умеют настраивать себя на каждую игру. Но все ли умеют это делать так, как Криштиану Роналду?