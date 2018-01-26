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Жиру не покинет «Арсенал» в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sky Sports, французский форвард продолжит выступления в чемпионате Англии.
Как сообщает Sky Sports, французский форвард продолжит выступления в чемпионате Англии.
Согласно источнику, «Арсенал» выполнит требования дортмундской «Боруссии» по трансферу
Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов арендовать игрока «пушкарей» до конца сезона. Как сообщали СМИ, «Боруссия» требует включить нападающего в сделку по габонскому футболисту.
В нынешнем сезоне 31-летний Жиру провел 25 матчей и 7 забил голов.