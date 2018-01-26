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00:06 (мск), источник: Советский спорт

Жиру не покинет «Арсенал» в зимнее трансферное окно

Как сообщает Sky Sports, французский форвард продолжит выступления в чемпионате Англии.

Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику, «Арсенал» выполнит требования дортмундской «Боруссии» по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга, но при этом не будет отпускать Оливье Жиру в бундеслигу.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов арендовать игрока «пушкарей» до конца сезона. Как сообщали СМИ, «Боруссия» требует включить нападающего в сделку по габонскому футболисту.

В нынешнем сезоне 31-летний Жиру провел 25 матчей и 7 забил голов.

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