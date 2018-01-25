Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
Валерия заинтриговала соцсети снимком с двумя младенцами
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эйбар
Футбол. Зарубежный
27.01
Депортиво
Леванте
Футбол. Зарубежный
27.01
РБ Лейпциг
Гамбург
Футбол. Зарубежный
27.01
Боруссия Д
Фрайбург
Все события
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Куркума помогает пожилым
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
25 января, источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью — об обмене Мхитаряна на Санчеса: «МЮ» и «Арсенал» заключили блестящую сделку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что обмен полузащитника Генриха Мхитаряна в «Арсенал» на нападающего Алексиса Санчеса получился выгодным для всех сторон. Также специалист подчеркнул, что 29-летний армянин в составе «канониров» сможет раскрыться по-новому.

Источник: AFP 2018

— «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заключили блестящую сделку, — цитирует Daily Mail Моуринью. — И я, и Венгер потеряли потрясающих игроков, а футболисты сменили один топ-клуб на другой. Получилась отличная сделка для всех.

Возможно, Генрих мог лучше проявить себя в моей команде, возможно, я мог бы извлечь больше пользы из его таланта, возможно, стоило дать ему чуть больше времени на адаптацию, но я ни о чем не жалею. Он вошел в историю клуба, мы все рады, что нам удалось осуществить обмен между принципиальными соперниками, надеюсь, такое будет происходить чаще. Я считаю, что в «Арсенале» Мики будет еще лучше, чем он был у нас. Я думаю, что это хороший шаг для всех.

Напомним, что 22 января Мхитарян перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» в обмен на нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю стал самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый скандал с участием Криштиану Роналду
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Вашингтон» победил, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Габулов в Бельгии: первая победа голкипера сборной России
Буре прокомментировал состав хоккейной сборной России на ОИ
Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел россиян
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь