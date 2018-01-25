Жозе Моуринью — об обмене Мхитаряна на Санчеса: «МЮ» и «Арсенал» заключили блестящую сделку

Возможно, Генрих мог лучше проявить себя в моей команде, возможно, я мог бы извлечь больше пользы из его таланта, возможно, стоило дать ему чуть больше времени на адаптацию, но я ни о чем не жалею. Он вошел в историю клуба, мы все рады, что нам удалось осуществить обмен между принципиальными соперниками, надеюсь, такое будет происходить чаще. Я считаю, что в «Арсенале» Мики будет еще лучше, чем он был у нас. Я думаю, что это хороший шаг для всех.