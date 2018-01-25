«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью

Новое соглашение португальского специалиста рассчитан до 2020 года с возможностью продления ещё на год, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Моуринью возглавил «МЮ» в 2016 году, его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до лета 2019 года. Под руководством португальца «красные дьяволы» выиграли три трофея.

«Я очень горжусь тем, что являюсь тренером “Манчестер Юнайтед”. Я хотел бы сказать большое спасибо владельцам клуба и исполнительному директору клубу Эду Вудворду за признание моего тяжелого труда и преданности делу. Я рад, что они чувствуют и верят, что я подходящий тренер для этого великого клуба в обозримом будущем», — заявил 54-летний Моуринью.