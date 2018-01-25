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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» проиграл аутсайдеру чемпионата Польши, а «Кайсар» победил участника Лиги Европы

Завершились три матча клубов казахстанской премьер-лиги на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты «Актобе» со счетом 1:4 проиграли «Погони» из Щецина, которая занимает последнее, 16-е, место в высшей лиги чемпионата Польши. Единственный гол казахстанского клуба с пенальти забил черногорский нападающий Марко Обрадович, отличившийся при счете 0:2. Для «Актобе» это поражение стало третьим в трех матчах на сборах.

Кызылординский «Кайсар» обыграл болгарский «Дунав» — 1:0. Единственный гол забил Тохтар Жангышыбай. Казахстанским любителям футбола «Дунав» известен по противостоянию с «Иртышом» в первом раунде Лиги Европы текущего сезона — тогда павлодарский клуб оказался сильнее (1:0, 2:0).

Крупное поражение потерпел «Атырау», игравший с «Чайкой» из второго дивизиона России — 0:3. В этом матче за «нефтяников» играли футболисты из дубля и игроки, находящиеся на просмотре. В эти минуты основной состав «Атырау» встречается с болгарским клубом «Верея».

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