Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.
«Актобе» проиграл аутсайдеру чемпионата Польши, а «Кайсар» победил участника Лиги Европы
Завершились три матча клубов казахстанской
Завершились три матча клубов казахстанской
Футболисты «Актобе» со счетом 1:4 проиграли «Погони» из Щецина, которая занимает последнее, 16-е, место в высшей лиги чемпионата Польши. Единственный гол казахстанского клуба с пенальти забил черногорский нападающий Марко Обрадович, отличившийся при счете 0:2. Для «Актобе» это поражение стало третьим в трех матчах на сборах.
Кызылординский «Кайсар» обыграл болгарский «Дунав» — 1:0. Единственный гол забил Тохтар Жангышыбай. Казахстанским любителям футбола «Дунав» известен по противостоянию с «Иртышом» в первом раунде Лиги Европы текущего сезона — тогда павлодарский клуб оказался сильнее (1:0, 2:0).
Крупное поражение потерпел «Атырау», игравший с «Чайкой» из второго дивизиона России — 0:3. В этом матче за «нефтяников» играли футболисты из дубля и игроки, находящиеся на просмотре. В эти минуты основной состав «Атырау» встречается с болгарским клубом «Верея».