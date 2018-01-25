«Актобе» проиграл аутсайдеру чемпионата Польши, а «Кайсар» победил участника Лиги Европы

Футболисты «Актобе» со счетом 1:4 проиграли «Погони» из Щецина, которая занимает последнее, 16-е, место в высшей лиги чемпионата Польши. Единственный гол казахстанского клуба с пенальти забил черногорский нападающий Марко Обрадович, отличившийся при счете 0:2. Для «Актобе» это поражение стало третьим в трех матчах на сборах.

Кызылординский «Кайсар» обыграл болгарский «Дунав» — 1:0. Единственный гол забил Тохтар Жангышыбай. Казахстанским любителям футбола «Дунав» известен по противостоянию с «Иртышом» в первом раунде Лиги Европы текущего сезона — тогда павлодарский клуб оказался сильнее (1:0, 2:0).