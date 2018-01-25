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19:12 (мск), источник: Р-Спорт

Габигол вернулся на правах аренды из миланского «Интера» в «Сантос»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бразильский «Сантос» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду из миланского «Интера» футболиста Габриэла Барбозы, известного также по прозвищу Габигол.

Источник: AFP 2018

Как сообщается, 21-летний форвард будет играть за «Сантос» на правах аренды сроком на один год.

Габигол начал взрослую карьеру в «Сантосе» в 2013 году и выступал за команду до лета 2016 года, когда перешел в «Интер» за 25 миллионов евро. В составе «Сантоса» нападающий отыграл 157 официальных матчей, в которых забил 57 мячей.

За время выступлений в «Интере» Габигол провел только 9 матчей в чемпионате Италии, отличившись однажды. В первой половине нынешнего сезона бразилец был арендован лиссабонской «Бенфикой».

Габигол является олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной Бразилии.

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