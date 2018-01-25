Экс-футболист «Челси» и сборной Франции Малуда перешел в люксембургский «Дифферданж»

Последним клубом 37-летнего футболиста был индийский «Дели Динамос», который он покинул 1 июля прошлого года на правах свободного агента.
Малуда выступал за «Челси» с 2007 по 2013 год, проведя в общей сложности в составе «синих» 229 игр и забив 45 мячей. Вместе с лондонским клубом он трижды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов. В активе Малуда 80 матчей и девять голов за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом мира в 2006 году.
Кроме того, Малуда защищал цвета французских «Шатору», «Генгама», «Лиона» и «Меца», турецкого «Трабзонспора», египетского «Вади Деглы». В стане «Лиона» он стал четырехкратным чемпионом и трехкратным обладателем Суперкубка Франции.
«Дифферданж» является действующим вице-чемпионом Люксембурга. В текущем сезоне клуб занимает седьмое место в чемпионате, набрав 17 очков в 12 матчах.