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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака» Промесу

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. При этом специалист сообщил, что клубы ещё не договорились о сумме возможного трансфера, сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в «Твиттере».

Источник: AFP 2018

Ранее Sky Sports сообщал, что Промес очень заинтересован в выступлении в чемпионате Англии, но красно-белые не планируют продавать голландца дешевле чем за £ 30 млн (около € 34 млн). По информации «Чемпионата», голландец, скорее всего, останется в московской команде как минимум до конца текущего сезона. За игроком следят различные клубы, однако ни одна из заинтересованных сторон ещё не смогла приблизиться к завершению сделки. В контракте Квинси прописана сумма отступных — € 40 млн, но вероятность того, что кто-то этой зимой сделает столь щедрое предложение и сможет убедить футболиста покинуть московский клуб, очень низка.

В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей в российской футбольной Премьер-Лиги, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов 26-летний футболист в 5 матчах забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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