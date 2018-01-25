Главный тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака» Промесу

Ранее Sky Sports сообщал, что Промес очень заинтересован в выступлении в чемпионате Англии, но красно-белые не планируют продавать голландца дешевле чем за £ 30 млн (около € 34 млн). По информации «Чемпионата», голландец, скорее всего, останется в московской команде как минимум до конца текущего сезона. За игроком следят различные клубы, однако ни одна из заинтересованных сторон ещё не смогла приблизиться к завершению сделки. В контракте Квинси прописана сумма отступных — € 40 млн, но вероятность того, что кто-то этой зимой сделает столь щедрое предложение и сможет убедить футболиста покинуть московский клуб, очень низка.