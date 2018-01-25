Жирков и Шевченко — в списке худших трансферов в истории «Челси»
Издание Goal оставило список худших трансферов «Челси» эпохи Романа Абрамовича.
Издание Goal оставило список худших трансферов «Челси» эпохи Романа Абрамовича.
В число неудачных покупок попал Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в 2009 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов. Россиянина поставили на 11-е место в рейтинге.
Самым неудачным трансфером журналисты признали переход нападающего Андрея Шевченко из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Украинец забил за «синих» девять голов в 48 матчах чемпионата Англии.
Второе место занял форвард Матея Кежман, выступавший в 2009 году на правах аренды за «Зенит». Замкнул тройку Фернандо Торрес, ставший в 2011 году самым дорогим игроком в истории
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1) Андрей Шевченко.
2) Матея Кежман.
3) Фернандо Торрес.
4) Папи Джилободжи.
5) Халид Буларуз.
6) Шон
7) Рахман Баба.
8) Асьель дель Орно.
9) Хуан Куадрадо.
10 Миши Батшуаи.
11) Юрий Жирков.
12) Жозе Босингва.
13) Раул Мейрелеш.
14) Йосси Бенаюн.
15) Деку.