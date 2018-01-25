Жирков и Шевченко — в списке худших трансферов в истории «Челси»

Источник: AP 2018

В число неудачных покупок попал Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в 2009 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов. Россиянина поставили на 11-е место в рейтинге.

Самым неудачным трансфером журналисты признали переход нападающего Андрея Шевченко из «Милана» в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Украинец забил за «синих» девять голов в 48 матчах чемпионата Англии.

Второе место занял форвард Матея Кежман, выступавший в 2009 году на правах аренды за «Зенит». Замкнул тройку Фернандо Торрес, ставший в 2011 году самым дорогим игроком в истории премьер-лиги.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1) Андрей Шевченко.

2) Матея Кежман.

3) Фернандо Торрес.

4) Папи Джилободжи.

5) Халид Буларуз.

6) Шон Райт-Филлипс

7) Рахман Баба.

8) Асьель дель Орно.

9) Хуан Куадрадо.

10 Миши Батшуаи.

11) Юрий Жирков.

12) Жозе Босингва.

13) Раул Мейрелеш.

14) Йосси Бенаюн.