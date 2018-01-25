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16:55 (мск), источник: Советский спорт

Иско и Асенсио могут перебраться в «Челси»

Как сообщает Diario Gol, наставник «синих» Антонио Конте хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» двух игроков «Реала».

Источник: Reuters

Согласно источнику, новичок «синих» Альваро Мората по просьбе главного тренера провел беседу с бывшими одноклубниками. Мората уверен, что Марко Асенсио может принять предложение лондонского клуба.

Что касается Иско, то испанец недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу» и готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду.

Ранее сообщалось, что Иско и Асенсио входят в сферу интересов «Манчестер Сити».

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