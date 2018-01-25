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Иско и Асенсио могут перебраться в «Челси»
Как сообщает Diario Gol, наставник «синих» Антонио Конте хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» двух игроков «Реала».
Как сообщает Diario Gol, наставник «синих» Антонио Конте хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» двух игроков «Реала».
Согласно источнику, новичок «синих» Альваро Мората по просьбе главного тренера провел беседу с бывшими одноклубниками. Мората уверен, что Марко Асенсио может принять предложение лондонского клуба.
Что касается Иско, то испанец недоволен своим положением на «Сантьяго Бернабеу» и готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду.
Ранее сообщалось, что Иско и Асенсио входят в сферу интересов «Манчестер Сити».