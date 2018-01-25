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16:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» избежал закрытия стадиона по итогам «дела Анны Франк»

Римский футбольный клуб «Лацио» наказан штрафом в размере 50 тысяч евро и избежал закрытия домашнего стадиона по итогам дискриминационного скандала, связанного со стикерами с Анной Франк, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Источник: Reuters

Сторона обвинения FIGC требовала для «Лацио» проведения двух матчей при пустых трибунах, однако трибунал постановил, что «такое наказание будет чрезвычайно жестким для обычных болельщиков, которые стали заложниками псевдофанатов, а также может доставить этим немногим больше удовольствия, поскольку покажет, в какой степени их поведение определяет всю фанатскую базу клуба».

Ранее 13 фанатов «Лацио» получили запрет на посещение стадиона из-за того, что они разместили антисемитские стикеры с жертвой Холокоста еврейской девочкой Анной Франк на трибуне «Стадио Олимпико» во время матча с «Кальяри» в октябре прошлого года. «Лациале» прошли на южную трибуну римского «Стадио Олимпико», где обычно сидят фанаты «Ромы», оставив после себя наклеенные стикеры с изображением Анны Франк в футболке «Ромы».

Анна Франк, автор знаменитого Дневника, с семьей скрывалась в 1942—1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник Анны был опубликован ее отцом в 1947 году.

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