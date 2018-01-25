«Лацио» избежал закрытия стадиона по итогам «дела Анны Франк»

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Сторона обвинения FIGC требовала для «Лацио» проведения двух матчей при пустых трибунах, однако трибунал постановил, что «такое наказание будет чрезвычайно жестким для обычных болельщиков, которые стали заложниками псевдофанатов, а также может доставить этим немногим больше удовольствия, поскольку покажет, в какой степени их поведение определяет всю фанатскую базу клуба».

Ранее 13 фанатов «Лацио» получили запрет на посещение стадиона из-за того, что они разместили антисемитские стикеры с жертвой Холокоста еврейской девочкой Анной Франк на трибуне «Стадио Олимпико» во время матча с «Кальяри» в октябре прошлого года. «Лациале» прошли на южную трибуну римского «Стадио Олимпико», где обычно сидят фанаты «Ромы», оставив после себя наклеенные стикеры с изображением Анны Франк в футболке «Ромы».