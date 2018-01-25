И лучшие фото из их Instagram
«Лион» выбил «Монако» из Кубка Франции
«Лион» выиграл у «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Лион» выиграл у «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 13-й минуте Стеван Йоветич открыл счет. Через восемь минут Бертран Траоре провел ответный мяч. На 25-й минуте отличился Мариано.
В дебюте второго тайма Мариано оформил дубль. На 71-й минуте Маркуш Лопеш сократил разницу в счете до минимума.
«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Монако» завершил выступление в турнире.