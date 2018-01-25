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Агент Мусы: Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА
Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по аренде своего клиента.
Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по аренде своего клиента.
«Переговоры с “Лестером” продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.
Ранее СМИ сообщали, что Ахмед хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира—2018.