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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Мусы: Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по аренде своего клиента.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры с “Лестером” продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.

Ранее СМИ сообщали, что Ахмед хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира—2018.

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