Агент Мусы: Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА

«Переговоры с “Лестером” продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдёт в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.