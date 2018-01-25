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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван Перси: Хочу подавать пример молодым игрокам «Фейеноорда»

Форвард Робин ван Перси прокомментировал возвращение в «Фейеноорд», воспитанником которого он является.

Источник: Reuters

«Я совершил фантастическое путешествие, с тех пор как покинул «Фейеноорд» 14 лет назад, но счастлив вернуться сюда. Я тренировался с командой и чувствовал себя хорошо. Но тренировки — не то же самое, что матчи. Обязательно потребуется время, прежде чем я доберусь до своего уровня.

Хочу подавать пример молодым игрокам, как Деннис Бергкамп, Тьерри Генри и Патрик Вийра помогали мне в «Арсенале», — сказал игрок.

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