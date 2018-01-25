Ван Перси: Хочу подавать пример молодым игрокам «Фейеноорда»

«Я совершил фантастическое путешествие, с тех пор как покинул «Фейеноорд» 14 лет назад, но счастлив вернуться сюда. Я тренировался с командой и чувствовал себя хорошо. Но тренировки — не то же самое, что матчи. Обязательно потребуется время, прежде чем я доберусь до своего уровня.