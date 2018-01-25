Нет, это не преувеличение. УЕФА нужно остановиться.
Ван Перси: Хочу подавать пример молодым игрокам «Фейеноорда»
Форвард Робин ван Перси прокомментировал возвращение в «Фейеноорд», воспитанником которого он является.
Форвард Робин ван Перси прокомментировал возвращение в «Фейеноорд», воспитанником которого он является.
«Я совершил фантастическое путешествие, с тех пор как покинул «Фейеноорд» 14 лет назад, но счастлив вернуться сюда. Я тренировался с командой и чувствовал себя хорошо. Но тренировки — не то же самое, что матчи. Обязательно потребуется время, прежде чем я доберусь до своего уровня.
Хочу подавать пример молодым игрокам, как Деннис Бергкамп, Тьерри Генри и Патрик Вийра помогали мне в «Арсенале», — сказал игрок.