Тренер «Кайзерслаутерна» Штрассер перенес сердечный приступ во время матча

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Игра в Дармштадте началась в среду в 20:30 мск. В перерыве матча Штрассеру стало плохо — он жаловался на тошноту и головокружение. В результате 43-летнего тренера со стадиона в больницу увезла машина скорой помощи, встречу было решено не продолжать.

«Уважаемые поклонники “Кайзерслаутерна”, как вы, наверное, заметили выездная игра в Дармштадте отменена. Причина — медицинский инцидент. Наш главный тренер Жефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении в официальном аккаунте «Кайзерслаутерна» в Twitter.