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24 января, источник: Р-Спорт

Тренер «Кайзерслаутерна» Штрассер перенес сердечный приступ во время матча

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный тренер «Кайзерслаутерна» Жефф Штрассер перенес сердечный приступ во время матча 19-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу с «Дармштадтом», сообщает sport1.de.

Источник: Reuters

Игра в Дармштадте началась в среду в 20:30 мск. В перерыве матча Штрассеру стало плохо — он жаловался на тошноту и головокружение. В результате 43-летнего тренера со стадиона в больницу увезла машина скорой помощи, встречу было решено не продолжать.

«Уважаемые поклонники “Кайзерслаутерна”, как вы, наверное, заметили выездная игра в Дармштадте отменена. Причина — медицинский инцидент. Наш главный тренер Жефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении в официальном аккаунте «Кайзерслаутерна» в Twitter.

Штрассер возглавил «Кайзерслаутерн», за который выступал в качестве игрока в конце 90-х — начале 2000-х, в конце сентября прошлого года. После 18 туров команда замыкает турнирную таблицу второй бундеслиге, имея в активе 12 очков.

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