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24 января, источник: Sports.kz

Руководители КФФ встретились с генеральным секретарем УЕФА

В ходе встречи обе стороны обсудили ход строительства «Дома футбола» в Астане.

В Лозанне (Швейцария) состоялась встреча генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина и вице-президента КФФ Олжаса Абраева с генсеком УЕФА Теодором Теодорисом, а также с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем. В ходе встречи обе стороны обсудили ход строительства «Дома футбола» в Астане. Зоран Лакович положительно отозвался о проделанной работе в рамках строительства объекта в столице Казахстана.

— Хотелось бы выразить благодарность Европейскому Союзу футбольных ассоциаций за поддержку нашего проекта, который станет мощным импульсом для развития нашего футбола, — сказал Азамат Айтхожин.

В рамках проекта в Астане будут построены два объекта — штаб-квартира КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана, а также крытая арена с полем для проведения юношеских и любительских соревнований.

Напомним, что сегодня в Лозанне состоялась жеребьёвка нового турнира УЕФА — Лиги Наций. В группу вместе со сборной Казахстана попали команды Грузии, Латвии и Андорры.

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