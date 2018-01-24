Руководители КФФ встретились с генеральным секретарем УЕФА

В Лозанне (Швейцария) состоялась встреча генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина и вице-президента КФФ Олжаса Абраева с генсеком УЕФА Теодором Теодорисом, а также с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем. В ходе встречи обе стороны обсудили ход строительства «Дома футбола» в Астане. Зоран Лакович положительно отозвался о проделанной работе в рамках строительства объекта в столице Казахстана.

— Хотелось бы выразить благодарность Европейскому Союзу футбольных ассоциаций за поддержку нашего проекта, который станет мощным импульсом для развития нашего футбола, — сказал Азамат Айтхожин.

В рамках проекта в Астане будут построены два объекта — штаб-квартира КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана, а также крытая арена с полем для проведения юношеских и любительских соревнований.