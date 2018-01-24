Руководители КФФ встретились с генеральным секретарем УЕФА
В ходе встречи обе стороны обсудили ход строительства «Дома футбола» в Астане.
В ходе встречи обе стороны обсудили ход строительства «Дома футбола» в Астане.
В Лозанне (Швейцария) состоялась встреча генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина и
— Хотелось бы выразить благодарность Европейскому Союзу футбольных ассоциаций за поддержку нашего проекта, который станет мощным импульсом для развития нашего футбола, — сказал Азамат Айтхожин.
В рамках проекта в Астане будут построены два объекта —
Напомним, что сегодня в Лозанне состоялась жеребьёвка нового турнира УЕФА — Лиги Наций. В группу вместе со сборной Казахстана попали команды Грузии, Латвии и Андорры.