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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» может включить Агуэро в сделку по Гризманну

«Манчестер Сити» рассматривает возможность включения нападающего Серхио Агуэро в сделку по покупке у «Атлетико» форварда Антуана Гризманна, сообщает Sun.

Источник: Reuters

По информации источника, руководство испанского клуба контактировало с «горожанами» относительно возвращения 29-летнего аргентинца, который уже выступал за «матрасников» с 2006 по 2011 год.

Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне намерен создать новую линию нападению, в которой объединятся Агуэро и Диегу Коста, вернувшийся в «Атлетико» из «Челси».

Напомним, контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2020 года. Ранее он выражал недовольство своей ролью в клубе при Хосепе Гвардьоле. Соглашение 26-летнего Гризманна с «Атлетико» действует до конца сезона-2021/22.

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