СМИ: Футболист «Ливерпуля» Маркович может перейти в «Спартак»

По информации издания, 23-летний серб собирается сменить команду из-за недостатка игровой практики. В текущем сезоне чемпионата Англии футболист не принял участия ни в одном матче. Российский клуб готов приобрести игрока во время зимнего трансферного окна.

Маркович перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из португальской «Бенфики». Ранее игрок защищал цвета сербского «Партизана». На правах аренды Маркович выступал за турецкий «Фенербахче», португальский «Спортинг» и английский «Халл». В активе полузащитника 22 матча за сборную Сербии, в которых он отметился тремя забитыми голами.