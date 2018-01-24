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19:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Ливерпуля» Маркович может перейти в «Спартак»

ТАСС, 24 января. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Лазар Маркович может перейти в российский «Спартак». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Liverpool Echo.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 23-летний серб собирается сменить команду из-за недостатка игровой практики. В текущем сезоне чемпионата Англии футболист не принял участия ни в одном матче. Российский клуб готов приобрести игрока во время зимнего трансферного окна.

Маркович перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из португальской «Бенфики». Ранее игрок защищал цвета сербского «Партизана». На правах аренды Маркович выступал за турецкий «Фенербахче», португальский «Спортинг» и английский «Халл». В активе полузащитника 22 матча за сборную Сербии, в которых он отметился тремя забитыми голами.

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