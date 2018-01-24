И лучшие фото из их Instagram
Футболисты «Марселя» обыграли «Эпиналь» в матче 1/16 финала Кубка Франции
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Марсель» одержал победу над «Эпиналем» в матче 1/16 финала Кубка Франции и вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Марсель» одержал победу над «Эпиналем» в матче 1/16 финала Кубка Франции и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Эпинале, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Марселя». Мячи забили Валер Жермен (73-я минута) и Морган Сансон (90+).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Кане Русийон» — «Кан» — 1:2 (после серии пенальти),
«Гранвиль» — «Конкарно» — 3:2 (после дополнительного времени),
«Шатору» — «Шамбли» — 1:2 (после серии пенальти).