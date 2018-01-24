«Манчестер Сити» с Зинченко в составе вышел в финал Кубка английской лиги

В составе победителей голы на свой счёт записали Лерой Зане, Серхио Агуэро и Де Брёйне. За хозяев отличились Марлон Пэк и Эден Флинт. В стартовом составе «Манчестер Сити» на поле выходил бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который отыграл полный матч.
В первом матче «Манчестер Сити» победил со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка английской лиги, а «Бристоль Сити» участие в турнире закончил.
Второй финалист Кубка английской лиги определится в противостоянии «Арсенала» и «Челси», которые проведут свой ответный матч 24 января. Первую встречу команды завершили со счётом 0:0.