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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» с Зинченко в составе вышел в финал Кубка английской лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Бристоль Сити» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эштон Гейт» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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В составе победителей голы на свой счёт записали Лерой Зане, Серхио Агуэро и Де Брёйне. За хозяев отличились Марлон Пэк и Эден Флинт. В стартовом составе «Манчестер Сити» на поле выходил бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который отыграл полный матч.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка английской лиги, а «Бристоль Сити» участие в турнире закончил.

Второй финалист Кубка английской лиги определится в противостоянии «Арсенала» и «Челси», которые проведут свой ответный матч 24 января. Первую встречу команды завершили со счётом 0:0.

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