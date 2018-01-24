Ассоциация футболистов Испании недовольна арендами игроков из Саудовской Аравии

«В такой новой бизнес-модели экономический аспект преобладает над спортивным. Это соглашение между Федерацией футбола Саудовской Аравии и Ла Лигой препятствует развитию молодых футболистов и представляет собой помеху в работе клубных академий», — приводит слова из заявлении организации BBC.

Среди клубов, которые почти одновременно объявили о переходах новичков, — «Вильярреал» и его вторая команда, «Леганес» и его фарм-клуб, «Леванте», «Вальядолид», «Райо Вальекано», «Нумансия» и хихонский «Спортинг».

Осенью стало известно, что Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года. В рамках соглашения скауты испанских клубов ездили в Саудовскую Аравию, чтобы просмотреть игроков из списка, который составила местная федерация футбола.