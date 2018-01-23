«Я бы никогда не смог играть, как Бускетс»: Маскерано против всего мира

Источник: РИА "Новости"

На протяжении всей карьеры Хавьеру Маскерано говорили, что ему чего-то не хватает. В «Ривер Плейт» сомневались в его антропометрических данных, в «Ливерпуле» и «Вест Хэме» порой пихали за несдержанность и излишнюю жёсткость. А когда Хавьер делал первые касания мяча на «Камп Ноу», закрадывалась мысль, что этому футболисту вообще нечего делать в «Барселоне».

Летом 2010 года Маска мог ничего не менять и до конца жизни остаться в числе легенд «Ливерпуля», войдя в зал славы вслед за Далглишем, Фаулером и Джеррардом. Вместе с Хаби Алонсо Хавьер рулил центром поля на «Энфилде» — пока бородатый испанец, как воланчик, запускал мяч мягкими диагоналями в самые разные участки поля, крепко сбитый аргентинец жёстко пресекал все попытки соперников придумать хоть что-то на подступах к своей штрафной. Сами Хююпя, Даниэль Аггер и Джейми Каррагер сохранили себе десятки тысяч нервных клеток благодаря Маскерано.

Но желание попробовать свои силы в «Барселоне» было сильнее чувства комфорта и ощущения своей важности на насиженном месте. После тягучих переговоров между сине-гранатовыми и мерсисайдцами Маска всё же подписал контракт с сине-гранатовыми.

В дебютной игре против «Эркулеса» казалось, что всё это было зря. Заменив Бускетса, новичок совсем не попал в игру, передерживал мяч, вовремя не доставлял его игрокам группы атаки. В конце концов после провального первого тайма уступил место на поле Хави, а «Барса» потерпела унизительное домашнее поражение — 0:2. На следующий день испанская пресса пестрела заголовками в стиле «Этот парень умеет только рубить ноги в АПЛ» или «Кто-нибудь может объяснить Маскерано, как делать пас?».

В общем, вскоре для абсолютного большинства перспективы новичка в команде стали очевидны. В предыдущем сезоне превращался в соленья на скамейке запасных проигравший конкуренции в опорке Бускетсу Яя Туре, который после перехода в «Сити» с ходу начал рвать Премьер-лигу. Ну, а король Англии Маскерано занял место ивуарийца на скамейке. Так играть в пас, как Серхио и тем более Хави с Иньестой, он не мог.

«Я был бы идиотом, если бы считал, что смогу вытеснить из основы Иньесту или Хави, — признавался Хавьер. — Ну, а Бускетс — идеальный футболист для “Барселоны”. Я бы очень хотел играть, как они, но не могу. Я смотрю и учусь».

Кто знает, вероятно, Маскерано в 26 так и закончил бы большую карьеру, увязнув в зыбучих песках каталонской «тики-таки», если бы не очередная сумасшедшая идея Хосепа Гвардиолы. Поставить не самого физически сильного игрока ростом 174 сантиметра в центр обороны — для среднестатистического тренера повод увидеть под окнами карету санитаров из дурдома. Но Пеп привык менять правила игры и сделал такой гроссмейстерский ход, что разом спас карьеру Маски, а вместе с тем лишил головной боли клубных селекционеров, подыскивающих замену стареющему Пуйолю.

Поначалу аргентинец ошибался, чудил на пару с молодым Пике, время от времени фанаты «Барселоны» молились, чтобы капитан Карлес как можно скорее залечил очередную болячку и навёл хоть какое-то подобие порядка в защите. Но Гвардиола был неумолим и всё чаще наигрывал Маскерано в защите, а на пресс-конференции включал режим Гамулы и называл Маскерано с Кейта своими жемчужинками.

В тот сезон «Барса» взяла Лигу чемпионов, а Хавьер вычистил весь центр защиты в финале с «Манчестер Юнайтед». К тому времени уже ни у кого не было вопросов, что Маскерано — тот, без кого «Барса» не сможет существовать в ближайшие годы.

«Я сам не ожидал, что Хавьер даст нам так много, — говорил Гвардиола. — Его значение трудно переоценить. Маскерано — лучшее приобретение клуба за четыре года. Он не продаётся».

В следующем сезоне, когда эксперименты Пепа шагнули в новую плоскость, аргентинец раскрылся по полной программе. «Барса» по ходу игры научилась перестраиваться с классических 4−3−3 на 3−4−3 — Маскерано становился третьим центральным защитником, вингбеки поднимались наверх и создавали дополнительную ширину при атаках. То, что было необходимо Гвардиоле. Хавьер адаптировался под игровую модель и солидно прокачал уровень ближнего и среднего паса. Просто взгляните на статистику ЧМ-2014 и убедитесь в этом сами: наибольшее количество передач за турнир (500) с точностью 90%. Какие ещё могли быть вопросы? С дальним пасом Хавьер дружил всегда, что уже впоследствии пригодилось Тате Мартино и Луису Энрике с их быстрым вертикальным футболом.

Но главное, за что ценили Маскерано, — скорость и умение подчистить огрех партнёра. Маска не раз на рывке догонял нападающего соперника и в чистейшем подкате отбирал мяч. А ещё за счёт скорости и чтения игры обеспечивал высокий прессинг в центре поля, порой подменяя терявшего форму Бускетса. Да, порой Маскерано перегибал палку с симуляциями, но со временем на пару с Бускетсом избавился от привычки хвататься за лицо и падать всякий раз, когда соперник дотрагивался до любой части его тела.

«С точки зрения техники он не сногшибательный игрок, — рассказывает о сыне отец Хавьера Оскар. — Но вот что всегда было при нём, так это бойцовский характер. Он всегда играет до последней минуты матча».

На годы вперёд Маскерано дал болельщикам «Барселоны» то, что в принципе слабо укладывалось в философию клуба с постоянной нацеленностью на чужие ворота — спокойствие при обороне. Пике мог спокойно творить подвиги при стандартах у ворот соперников, а после игр устраивать войну в «Твиттере» с «Реалом» и испанским правительством — и при этом быть уверенным, что сзади есть человек, который включит режим пылесоса и подберёт все мячи у своей штрафной.

В 2014 году Маскерано заявил спортивному директору «Барсы» Субисарретте, что его время в клубе подошло к концу. Но, несмотря на соблазн вновь поработать с Бенитесом — уже в «Наполи», — остался в Каталонии ещё на три с половиной года.

Сейчас карьера Маски в «Барселоне» уж точно подошла к концу. Выиграв с командой 18 трофеев и став третьим по количеству игр иностранцем в истории клуба, Хавьер перебирается в Китай, чтобы открыть новую главу своей жизни. Прощаться с ним рано, мы наверняка увидим лидера «альбиселесте» (по духу уж точно) на чемпионате мира в России. Но важно даже не это. Маскерано стал примером, который учит, что при желании и упорстве можно заиграть даже в команде, которая не соответствует твоим талантам ни в одном порядке.

На протяжении семи лет в «Барсе» Маска не мог забить в чужие ворота — пять раз отправлял мяч в свои, но отличиться по-настоящему никак не удавалось. Причина та же — он был нужен в другом месте. Пока вся команда неслась к славе, которую зарабатывают на чужой половине поля, Хавьер оставался в центральном круге, чтобы обезопасить команду в случае контратаки. Когда мяч оказывался у него, отдавал его тому, кто точно сможет доставить его до чужой штрафной. Жертвовал своим именем ради общего успеха. И это всегда выделяло Маску в сумасшедшей атакующей машине «Барсы». Свой гол он всё-таки забил, поддавшись на уговоры исполнить пенальти. И это был исторический момент. Стоя аплодировал весь стадион.