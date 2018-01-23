Bild: «Арсенал» увеличил предложение по Обамеянгу до 58 миллионов евро

В этом сезоне Обамеянг отыграл за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Отмечается, что до понедельника 28-летний габонец несколько дней не тренировался с основным составом «шмелей».