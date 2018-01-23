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23 января, источник: Спорт-Экспресс

Bild: «Арсенал» увеличил предложение по Обамеянгу до 58 миллионов евро

«Арсенал» улучшил предложение по нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянгу до 58 миллионов евро, информирует Bild. Немецкий клуб требует за форварда 70 миллионов.

Источник: AFP 2018

В этом сезоне Обамеянг отыграл за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Отмечается, что до понедельника 28-летний габонец несколько дней не тренировался с основным составом «шмелей».

В понедельник, 22 января, состав «канониров» пополнил полузащитник Генрих Мхитарян, который перешел из «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Алексиса Санчеса.

Боруссия Д
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