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Bild: «Арсенал» увеличил предложение по Обамеянгу до 58 миллионов евро
«Арсенал» улучшил предложение по нападающему дортмундской «Боруссии»
«Арсенал» улучшил предложение по нападающему дортмундской «Боруссии»
В этом сезоне Обамеянг отыграл за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Отмечается, что до понедельника 28-летний габонец несколько дней не тренировался с основным составом «шмелей».
В понедельник, 22 января, состав «канониров» пополнил полузащитник Генрих Мхитарян, который перешел из «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Алексиса Санчеса.