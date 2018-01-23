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23 января, источник: Чемпионат.com

Зидан призвал болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча четвертьфинала Кубка Испании с «Леганесом» (24 января) призвал болельщиков не освистывать нападающего команды Карима Бензема.

Источник: РИА "Новости"

«Бензема хотел как можно скорее вернуться в строй, и сейчас он снова с командой. Единственное, что приносит ему удовольствие, — это выходить на поле вместе с командой, поэтому хорошо, что он вернулся. Однако неприятно слышать, как его освистывают после возвращения. Подобное случилось с ним и может случиться с другими. Что нам действительно нужно, чтобы болельщики были с нами. Конечно, у них своё мнение. Они купили билеты и имеют право на своё мнение, но я хочу, чтобы фанаты были на нашей стороне все 90 минут. В завтрашнем матче с “Леганесом” Карим может появиться на поле», — цитирует Зидана Goal.

Болельщики «Реала» освистали Бензема во время последнего домашнего матча команды в чемпионате Испании с «Депортиво» (7:1).

Реал 7:1
Первый тайм: 2:1
Депортиво
21.01.2018, 18:15 Зрители: 63504 основной раунд: 20-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Кристобаль Паррало
Голы
32′ Фернандес Иглесиас Начо (Марселу) 6
42′ Гарет Бэйл (Марселу) 11
58′ Гарет Бэйл (Т. Кроос) 11
68′ Лука Модрич (Криштиану Роналду) 10
78′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
84′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
88′ Фернандес Иглесиас Начо (Р. Варан) 6
15 Лопес Альварес Адриан (П. Лукас) 23′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
76′ Лука Модрич 10
Матео Ковачич 23
82′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
64′ Борха Майораль 21
Карим Бензема 9
13 Рубен Мартинес
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
16 Луиш Карлуш Луизинью
24 Фабиан Шер
33 Альдо Уан
20 дос Сантос Торрес Гильерме
7 Перес Мартинес Лукас 56′
15 Лопес Альварес Адриан
5 Педро Москера 48′
27 Эдуардо Экспосито
22 Сельсо Борхес 54′
8 Эмре Чолак
10 Флорин Андоне 79′ 38′
11 де Пареха Карлес Хиль
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
13 Удары в створ 3
6 Угловые 1
7 Фолы 11
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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