Зидан призвал болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

«Бензема хотел как можно скорее вернуться в строй, и сейчас он снова с командой. Единственное, что приносит ему удовольствие, — это выходить на поле вместе с командой, поэтому хорошо, что он вернулся. Однако неприятно слышать, как его освистывают после возвращения. Подобное случилось с ним и может случиться с другими. Что нам действительно нужно, чтобы болельщики были с нами. Конечно, у них своё мнение. Они купили билеты и имеют право на своё мнение, но я хочу, чтобы фанаты были на нашей стороне все 90 минут. В завтрашнем матче с “Леганесом” Карим может появиться на поле», — цитирует Зидана Goal.