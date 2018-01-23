Русский немец для «Спартака». Кто такой Эдуард Левин?

ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУССКИЙ?

Защитник «Нюрнберга» родился в немецком городке Идар-Оберштайн в 1997 году. Родители Левина Ирина и Андрей перебрались в Германию из Сибири в 1995 году. Футболист говорит, что его воспитывали по-русски и он остался русским по духу. Но в то же время, Левин подчеркивает, что при выборе национальной команды номером один для него остается «манншафт». Наша сборная — лишь альтернативный вариант.

В ноябре защитник дебютировал в молодежной сборной Германии — он вышел на замену в матче отборочного турнира Евро U-21 против Израиля и провел на поле 11 минут.

При этом, по словам агента Николая Гидо, у его подопечного есть не только немецкий, но и российский паспорт.

КАК ОН ИГРАЕТ ЗА «НЮРНБЕРГ»?

На профессиональном уровне Левин выступает менее года. До 18 лет он занимался в академии «Кайзерслаутерна», потом получил предложение перейти в школу «Сток Сити», даже приехал на просмотр в Англию, но в итоге вернулся в Германию и последний юношеский сезон провел в «Саарбрюккене».

В прошлом сезоне Левин сыграл первые матчи за взрослую команду — 12 марта он внезапно попал в стартовый состав «Нюрнберга» на игру против «Арминии» и провел на поле 74 минуты. После этого защитник провел еще десять матчей во второй бундеслиге и лишь один раз вышел на замену — во всех остальных случаях он начинал матч в основе.

Немецкая пресса стала активно обсуждать Левина в сентябре — тогда он сделал дубль в игре против «Дуйсбурга», а потом забил «Бохуму».

Однако в конце осени молодой игрок выпал из основного состава «Нюрнберга». Причиной перевода в запас стали результативные ошибки в матче против брауншвейгского «Айнхтрахта». Из-под Левина забили два мяча, его заменили на 74-й минуте. За голом Исхака, который принес баварцам победу, защитник наблюдал со скамейки запасных.

После того конфуза немец с русскими корнями весь декабрь довольствовался выходами на пару минут в концовках матчей. Он смог вернуться в «старт» лишь в кубковой встрече против «Вольфсбурга». «Волки» победили 2:0, но оба гола они забили в дополнительное время, когда Левина уже заменили.

КАКИЕ У НЕГО СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ?

В сентябре немецкая пресса писала о Левине исключительно в превосходных тонах — хвалили его скорость, результативность и универсальность. Последнее качество у него действительно чрезвычайно развито. В прошлом сезоне он чаще всего играл в полузащите — закрывал опорную зону, выходил на левом фланге, а в некоторых матчах даже действовал от штрафной до штрафной.

Однако в нынешнем чемпионате Левин переквалифицировался: он играл в центре обороны при схемах 4−1−4−1 и 3−4−3, а в том злополучном матче против «Айнтрахта» вышел на позиции левого защитника, хотя ведущая нога у Левина — правая.

КОГДА ИМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ «СПАРТАК»?

Первая информация о том, что красно-белые хотят пригласить защитника из «Нюрнберга» появилась в декабре — об этом рассказал в своем видеоблоге Нобель Арустамян.