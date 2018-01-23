Чемпион России и обладатель Кубка в составе «Спартака» прибыл на просмотр в «Актобе»

Карьеру Павленко начал в 2000 году, когда в 16-летнем возрасте дебютировал за главную команду московского «Спартака». В составе этого клуба он отыграл семь сезонов и выигрывал чемпионат России в 2001-м и Кубок страны — в 2003-м. Затем Павленко выступал за «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно», «Луч-Энергию» и «Урал». В свое время был кандидатом в национальную сборную России.