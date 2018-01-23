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23 января, источник: Vesti.kz

Чемпион России и обладатель Кубка в составе «Спартака» прибыл на просмотр в «Актобе»

Российский полузащитник Александр Павленко прибыл на просмотре в «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz. В эти дни «красно-белые» находятся на сборах в Турции.

Карьеру Павленко начал в 2000 году, когда в 16-летнем возрасте дебютировал за главную команду московского «Спартака». В составе этого клуба он отыграл семь сезонов и выигрывал чемпионат России в 2001-м и Кубок страны — в 2003-м. Затем Павленко выступал за «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно», «Луч-Энергию» и «Урал». В свое время был кандидатом в национальную сборную России.

33-летний Павленко находится в статусе свободного агента с июня 2017 года.. В прошлом сезоне он отыграл 19 матчей за «Урал» в российской премьер-лиге.

Отметим, что зимой 2016 года Павленко был близок к переходу «Кайратом», но отказался во второй раз проходить просмотр. Затем россиянин мог продолжить карьеру в «Окжетпесе».

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