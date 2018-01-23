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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист с двумя кнопками на джойстике. Как он это делает?

Сегодня ему исполнилось 34 года.

Источник: Reuters

Такие парни давно должны были покинуть современный футбол. Они, в целом, и покинули, остался только он один — все остальные яркие игроки с одним экстремально выраженным навыком либо переучились в средненьких сереньких представителей своих позиций, либо остались за горизонтом интересов топ-клубов. Только он, только Арьен Роббен востребован даже в своём почтенном возрасте и даже после бесчисленного количества травм. Уникальная история.

Даже человек, который не слишком следил за клубами Роббена, сборной Нидерландов или просто его карьерой, расскажет, с закрытыми глазами как он играет. Мяч на ноге, игра один в один против левого защитника. Поднятая голова. Подстраховки нет — резкое смещение к центру с подволакиванием мяча и выстрел в дальнюю девятку. Подстраховка есть — проброс в боковую, навес, прострел или смещение в штрафную и пас по диагонали назад. Снова и снова. Год за годом. Когда будущим футболистам на небесах раздавали игровые джойстики, Роббену достался тот, на котором всего две кнопки. Но он не слишком расстроился.

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Более того: он приспособился. Всю карьеру Роббен полировал до блеска свои главные умения, понимая, благодаря чему остаётся в игре, где все помешались на универсальности. Помогают в этом стремлении ему два крайне важных ментальных качества — обсессивное стремление быть профессионалом и умение конвертировать человеческую ярость в действия на поле.

С первым всё понятно. Что говорить о человеке, который завёл себе первого личного физиотерапевта в 23 года, потому что уже тогда понимал, что хрупкие подколенные сухожилия могут разрушить ему карьеру? Его жена Бернардина признавалась, что сходит с ума всякий раз, когда в свой выходной день Арьен берёт телефон и на долгое время зависает в разговоре со своим физиотерапевтом или остеопатом. Всего один раз Роббен беспечно отнёсся к сохранению своего тела в форме, и это очень дорого ему стоило.

После чемпионата мира в ЮАР, на который Арьен поехал с повреждением, он уехал в отпуск без дополнительного обследования. Перед первой тренировкой межсезонья массажисты «Баварии» заметили, что у футболиста есть проблемы и отправили на обследование к врачам — там выяснилось, что одна из мышц подколенного сухожилия оторвалась полностью. «Моей главной ошибкой было то, что я не позвонил врачам “Баварии” сразу после ЧМ», — вспоминал Роббен спустя много лет. Луи ван Гал был даже не в ярости — он просто не понимал, как образец профессионализма Арьен мог себе такое позволить. С тех пор уже почти восемь лет чуткое отношение к себе, своему телу и тренировкам — главная мантра голландского вингера.

Интереснее с конвертацией ярости. Первым эту особенность ещё в голландском чемпионате заметил Гус Хиддинк — известный гуру психологических игр. Он намеренно выводил Роббена из себя: оставлял его на скамейке, ссылаясь на его манеры, критиковал — а в ответ получал не скандалы, а бойца с зашедшимися скулами, который отвечал действиями на поле. Так было с ним всю карьеру: свой лучший отрезок он провёл после сочного конфликта с Франком Рибери — на некоторое время после него голландец и француз, казалось, устроили внутреннее соревнование на то, кто завалит больше соперников в одиночку. Даже самый знаменитый эпизод баварской мести случился без прямого участия Роббена. В апреле 2012 года голландец не забил пенальти в Дортмунде и окончательно тем самым отдал чемпионство «Боруссии» — спустя год Мюнхен на «Уэмбли» в самой концовке вырвал у «Боруссии» жёлто-чёрную мечту выиграть Лигу чемпионов. Поверженный Суботич после финального свистка присел на газон. Троллить его прибежал не Роббен, а Джером Боатенг.

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Роббен ответил по-другому. Свою скопившуюся злость на сербского защитника он воплотил в гол, который определил исход того финала. Нетипичный для себя гол: врываясь по месту центрального нападающего после паса из глубины, он прошёл сначала Матса Хуммельса, а последним его мог остановить как раз Суботич. Но его подкат был бессилен: Роббен уже ковырнул мяч мимо Романа Вайденфеллера и стал победителем.

Голландские психологи, изучая реакцию защитников на смещения Роббена в центр, пришли к выводу: они покупаются на один и тот же приём, потому что проигрывают Арьену в теории игр. Они знают, что Роббен знает, что они знают, что тот сделает дальше, а потому остаются на месте, как вкопанные, и действовать решают слишком поздно. Карты действий Арьена всегда будут поводом для шуток, но главное — что в своём возрасте он остаётся способным делать это на высшем уровне.

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