«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

Источник: РИА "Новости"

24 января состоится церемония, посвящённая уходу аргентинского футболиста, выступавшего за сине-гранатовых с 2010 года. Мероприятие состоится в зале Auditorium 1899, на нём будут присутствовать президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и игроки первой команды.

25 января, когда «Барселона» будет играть с «Эспаньолом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе «Камп Ноу».