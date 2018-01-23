«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб
«Барселона» официально объявила о том, что защитник Хавьер Маскерано покидает клуб после семи с половиной лет выступления за него.
«Барселона» официально объявила о том, что защитник Хавьер Маскерано покидает клуб после семи с половиной лет выступления за него.
24 января состоится церемония, посвящённая уходу аргентинского футболиста, выступавшего за
25 января, когда «Барселона» будет играть с «Эспаньолом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе «Камп Ноу».
Ожидается, что 33-летний Маскерано продолжит карьеру в составе китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун». За семь с половиной лет в «Барселоне» он выиграл 18 титулов и провёл 334 официальных матча.