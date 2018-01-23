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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

«Барселона» официально объявила о том, что защитник Хавьер Маскерано покидает клуб после семи с половиной лет выступления за него.

Источник: РИА "Новости"

24 января состоится церемония, посвящённая уходу аргентинского футболиста, выступавшего за сине-гранатовых с 2010 года. Мероприятие состоится в зале Auditorium 1899, на нём будут присутствовать президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и игроки первой команды.

25 января, когда «Барселона» будет играть с «Эспаньолом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе «Камп Ноу».

Ожидается, что 33-летний Маскерано продолжит карьеру в составе китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун». За семь с половиной лет в «Барселоне» он выиграл 18 титулов и провёл 334 официальных матча.

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