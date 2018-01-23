Футболист перенес десятую операцию на съеденной инфекцией части тела

«Были моменты, когда я задумывался о том, чтобы бросить все это. Я думал, что оно того не стоит. Если все будет хорошо, то я снова смогу сыграть на высшем уровне в следующем году. Последняя операция прошла семь недель назад, всего их было десять. Сначала состояние кожи ухудшилось, мне потребовалась пересадка. А потом мое сухожилие съела инфекция», — рассказал Касорла.