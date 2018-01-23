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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» стал лучшим клубом в мире по доходам второй год подряд

ТАСС, 23 января. Английский «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал самым успешным футбольным клубом мира по доходам, заработав €676 млн в сезоне-2016/2017. Об этом говорится в обнародованной во вторник информации международной аудиторской компании Deloitte.

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» сумел обойти всего лишь на €1,7 млн «Реал» (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла ему €44,5 млн. «Это стало решающим фактором в достижении [манкунианцами] успеха», — констатирует аудитор.

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На третьей строчке — «Барселона» (€648,3 млн). В пятерку самых зарабатывающих клубов вошли также «Бавария» (€587,8 млн) и «Манчестер Сити» (€527,7 млн).

При этом совместный валовой доход 20 клубов английской премьер-лиги в прошлом сезоне увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6% до €7,9 млрд, что является рекордным показателем. В число 30 самых зарабатывающих клубов мира вошли также 10 команд премьер-лиги Англии.

По прогнозам Deloitte, в будущем году доходы клубов высшего дивизиона чемпионата Англии могут превысить отметку в €8 млрд.

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