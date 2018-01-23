Главный тренер «Немана»: Рассчитываю на подписание Ковеля
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о подготовке к сезону.
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о подготовке к сезону.
— «Неман» начал подготовку к сезону позже, чем другие команды…
— Да нет, это нормально, я считаю. Со своими командами я всегда начинал тренировочный процесс в это время, то же самое было и с «Нафтаном».
— Кто из прошлогоднего состава ушел?
— Мы точно не увидим в команде Дмитрия Верховцова и Дмитрия Хлебосолова. Максим Мякиш контракт не продлил и поедет в Португалию.
— А потенциальные новички?
— Очень хорошо зарекомендовал себя Виталий Квашук, я надеюсь, что он принесет пользу команде. Еще рассчитываю на подписание Леонида Ковеля.
— По слухам, Павел Рыбак может покинуть «Шахтер». Есть шанс, что он появится в Гродно?
— Впервые сейчас слышу об этом, поэтому ничего сказать не могу, но я скажу, что в центре защиты у нас проблем нет, я доволен игроками.
— Можете прокомментировать слухи о возможном переходе Неманьи Човича?
— Не скрою, что хотел бы его видеть в составе. Я с ним разговаривал по телефону, он должен был перезвонить до 15 числа, но не сделал этого. Посмотрим, что будет дальше.
— Владислав Климович назвал прошлый сезон лучшим в карьере. Будете приглашать его в этом году?
— Он очень хороший игрок, поэтому был бы нам полезен. У нас был диалог с Владом, а сейчас скажу только то, что есть предварительная договоренность с ним и руководством БАТЭ, — как передает «группа «Немана» во «В Контакте», сказал Ковалевич.