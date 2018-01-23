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11:42 (мск), источник: Прессбол

Главный тренер «Немана»: Рассчитываю на подписание Ковеля

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о подготовке к сезону.

— «Неман» начал подготовку к сезону позже, чем другие команды…

— Да нет, это нормально, я считаю. Со своими командами я всегда начинал тренировочный процесс в это время, то же самое было и с «Нафтаном».

— Кто из прошлогоднего состава ушел?

— Мы точно не увидим в команде Дмитрия Верховцова и Дмитрия Хлебосолова. Максим Мякиш контракт не продлил и поедет в Португалию.

— А потенциальные новички?

— Очень хорошо зарекомендовал себя Виталий Квашук, я надеюсь, что он принесет пользу команде. Еще рассчитываю на подписание Леонида Ковеля.

— По слухам, Павел Рыбак может покинуть «Шахтер». Есть шанс, что он появится в Гродно?

— Впервые сейчас слышу об этом, поэтому ничего сказать не могу, но я скажу, что в центре защиты у нас проблем нет, я доволен игроками.

— Можете прокомментировать слухи о возможном переходе Неманьи Човича?

— Не скрою, что хотел бы его видеть в составе. Я с ним разговаривал по телефону, он должен был перезвонить до 15 числа, но не сделал этого. Посмотрим, что будет дальше.

— Владислав Климович назвал прошлый сезон лучшим в карьере. Будете приглашать его в этом году?

— Он очень хороший игрок, поэтому был бы нам полезен. У нас был диалог с Владом, а сейчас скажу только то, что есть предварительная договоренность с ним и руководством БАТЭ, — как передает «группа «Немана» во «В Контакте», сказал Ковалевич.

Неман
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