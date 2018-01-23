Кого в лице Леандро Торреса лишилось брестское «Динамо», и так ли это плохо

Трансферная новость от 20 января взорвала информационные ленты белорусских спортивных медиа: аргентинец Леандро Торрес самовольно сменил брестское «Динамо» на «Атлетико Сан-Луис» из мексиканского второго дивизиона. Полузащитник, признанный болельщиками лучшим игроком команды в 2017 году, объяснил уход сложностями в адаптации членов своей семьи.

Брестский клуб незамедлительно отреагировал публичным заявлением о трансферных правах на футболиста и намерении требовать за него компенсацию. Действительно, в июне прошлого года Торрес заключил с «Динамо» новое соглашение сроком на два года. По словам спортивного директора клуба Сергея Ковальчука, переговоры были непростыми, и в итоге Леандро стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. И он этого заслуживал своей игрой и отношением к делу.

Чем хорош Торрес

Перечислять футбольные достоинства аргентинского полузащитника можно очень долго. Торрес уникальным образом сочетает в себе игровой интеллект, техническую оснащенность и отменную выносливость. Аргентинец выступал на позиции плеймейкера, а карта активных действий Леандро равномерно заполнялась по всему полю за исключением зоны непосредственно своей штрафной.

Торрес сильнейший дриблер, способный разогнать атаку команды за счет движения с мячом или обыграть один в один. В тоже время он плеймейкер, охотно пасующий партнерам и совершающий много острых передач в чужую штрафную. Аргентинец хорошо исполняет «стандарты», обладает длинной передачей и дальним ударом. Торрес умеет открыться и завершить атаку. А еще, благодаря мобильности и цепкости, полезен в прессинге и совершает много отборов для футболиста атакующей направленности.

Придя в брестский клуб летом 2016-го, Леандро сходу стал игроком основного состава. Но раскрывался и приобретал статус лидера команды аргентинец постепенно. Торрес сыграл огромную роль в кубковых матчах прошлого сезона и был ключевым игроком во всех трех весенних противостояниях с БАТЭ. Плеймейкер затерзал своим дриблингом опорника Кендыша, а острыми передачами в штрафную на Фамейе ставил в тупик защитников борисовчан.

Выигрыш Кубка страны, пойманный игровой кураж и любовь болельщиков… Леандро даже сделал себе татуировку с входом в «Брестскую крепость» и в одном из интервью признался, что мечтает выступать за сборную Беларуси. Да, это было славное время.

Милевский и Журавель

Летом брестское «Динамо» пополнили сразу несколько игроков высокой квалификации. Конкуренция за место в составе обострилась, и даже Чиди Осучукву не всегда попадал в стартовую обойму. Номинальный нападающий Милевский стал играть на позиции плеймейкера и фактически выполнять функции, принадлежавшие в команде Торресу.

Сложно сказать, была ли задумка именно в таком качестве использовать украинца сразу. Если так, то насколько обосновано подписание дорогостоящего игрока на позицию действующего лидера команды? А может, уже в ходе тренировок выяснилось, что должный объем беговой работы и силовой борьбы в роли форварда Милевскому выполнять сложно?

Так или иначе, Владимир Журавель оказался перед непростой дилеммой. Необходимо было ставить в состав двух плеймейкеров — Торреса и Милевского, но в играх с высоким сопротивлением это стало бы самоубийством. А ведь еще требовалось находить минуты практики для Седько…

Милевский сходу начал собирать баллы по системе «гол+пас», и когда на игру с БАТЭ потребовались два «опорника» и одна «десятка», Журавель отдал предпочтение украинцу. При этом все помнили, что весной в матчах против БАТЭ героем был именно Торрес. Наверняка, для аргентинца такой выбор тренера стал неприятным ударом. Возможно, что-то между ними случилось, и следующий топ-матч против солигорского «Шахтера» Леандро также пропустил. Что породило слухи об уходе полузащитника из команды.

Успешное возвращение аргентинца с голами в двух последующих матчах перечеркнул неудачный для команды выезд в Слуцк. Игра с одним разрушителем у Бреста не получалась. И на поединок против минского «Динамо» Торрес снова остался в запасе. Всего против «большой тройки» во втором круге он отыграл 42 минуты. Вот в этот удар со штрафного в игре с «бело-голубыми» он вложил в всю свою злость. Теперь вам понятны эмоции Леандро после гола?

Дальше Журавель просто обязан был использовать аргентинца в игре и нашел ему позицию правого вингера. Благодаря своей универсальности Торрес и там отлично смотрелся, забив в четырех матчах подряд.

Мне повезло посетить игру «Витебск» — «Динамо» Брест (2:2), на которую Торрес впервые вывел команду с капитанской повязкой. На поле это настоящий лев, который самоотверженно сражается и доигрывает эпизоды до конца. Аргентинца валили вдвоем, а судья молчал. Леандро поднимался и снова бросался в борьбу: ни один человек не упрекнет его в плане самоотдачи. Отсюда и звание лучшего игрока по опросу болельщиков, где с минимальным перевесом Торрес опередил как раз Милевского.

Аргентинец провел отличный сезон, что подтверждается статистикой: 33 матча, 11 голов и 7 ассистов. При этом Леандро пришлось по ходу преодолевать себя, бороться за место в составе в условиях жесткой конкуренции и при определенном недоверии тренера. Торрес вышел победителем из этой схватки! И это шикарный пример для белорусов, киснущих при малейших трудностях в заграничных клубах.

«Атлетико» Сан-Луис

Это второй мексиканский дивизион, но сам клуб — молодой и с амбициями. Основан «Атлетико» Сан-Луис 28 мая 2013 года и на текущий момент 51% акций клуба принадлежат…"Атлетико Мадрид. «Матрасники» собираются использовать мексиканскую команду в качестве своего филиала в регионе. Тренером является Франсиско Молина, известный по выступлениям в испанской Ла-Лиге.

Еще 30% акций у семьи Пайан, а оставшиеся 19% — у других частных инвесторов. Крупный бизнесмен Якобо Пайан владеет также стадионом на 25 тысяч зрителей (по некоторой информации 30 000), на котором выступает команда. Недавнюю игру чемпионата посетили 12459 болельщиков.

Клуб в силу юридических причин не участвовал ни в одной мексиканской лиге в прошлом сезоне, но сейчас стоит задача пробиться в элитный дивизион. Для этого подписан тот же Мохаммед Сиссоко, игравший в топ-клубах Европы. Приобретен за 650 тысяч евро аргентинский форвард Ибаньес.

Прощальное слово

Если исходить из концовки чемпионата, на позиции правого вингера заменить Торреса могут Савицкий, Седько и Герман. Первый результативен, второй схож по стилю, а третий сгодится для глубины состава. Чем завершится возможная эпопея с компенсацией за трансфер сейчас гадать совершенно не хочется.

Обратить внимание можно на следующие детали. В своем открытом письме через инстаграм Торрес называет точную дату (12 декабря), когда он решил покинуть брестский клуб. Это может быть или срок бюрократической процедуры (от последнего матча чемпионата около 15 дней) или встреча с неким лицом, повлиявшим на футболиста. Полагаю, и в клубе узнали об отказе аргентинца заранее. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие новогоднего поздравления от лучшего игрока сезона.

Торрес провел в брестском «Динамо» лучший период в своей карьере. Он был любимцем публики, лидером на поле и отдавал себя в матчах без остатка. Таким его и следует запомнить нам.