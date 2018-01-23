Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Платный гардероб и места в столовой: VIP-услуги в российских школах
Климкин: "Вы все прекрасно понимаете этот трюк России"
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.01
Суонси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
22.01
Эйбар1
Малага1
Футбол. Зарубежный
22.01
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
21.01
Интер1
Рома1
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис0
Барселона5
Футбол. Зарубежный
21.01
Лион2
ПСЖ1
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Кристина Орбакайте выглядит в два раза моложе своих лет
Как русалка: Кристина Асмус устроила фотосессию в воде
Названы самые «токсичные» родственники
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
02:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Билич: Частая смена тренера приносит только краткосрочную выгоду

Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отметил, что частая смена тренера не позволяет многим клубам развиваться.

Источник: РИА "Новости"

«Этот подход «back-to-basics», «назад к основам», приносит только краткосрочную выгоду. Нельзя изменить менталитет, нельзя поменять 22 игрока, поэтому вы меняете тренера, и он берет на себя ответственность. К сожалению, это часть работы. Я полностью согласен с мнением, что успешность тренера определяют последние несколько игр. Но когда приходишь по ходу сезона в проблемную команду, задача одна — нужно сыграть на ноль и не проиграть.

Не поймите меня неправильно. Все тренеры, приходящие по ходу сезона с таким подходом, отлично работают. Меня больше всего интересует «Вест Хэм», Дэвид Мойес делает отличную работу, и я желаю ему всего наилучшего.

Эти вещи типа «back-to-basics» понятны, потому что командам нужны очки. Но каждый фанат хочет, чтобы его команда играла как «Ман Сити» или «Барселона». «Назад к основам» не работает в долгосрочной перспективе, потому что люди хотят зрелища, — сказал тренер.

Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА
«Локомотив» заблокировал трансфер Фернандеша в «Интер»
Еще две команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь