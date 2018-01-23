Билич: Частая смена тренера приносит только краткосрочную выгоду

«Этот подход «back-to-basics», «назад к основам», приносит только краткосрочную выгоду. Нельзя изменить менталитет, нельзя поменять 22 игрока, поэтому вы меняете тренера, и он берет на себя ответственность. К сожалению, это часть работы. Я полностью согласен с мнением, что успешность тренера определяют последние несколько игр. Но когда приходишь по ходу сезона в проблемную команду, задача одна — нужно сыграть на ноль и не проиграть.



Не поймите меня неправильно. Все тренеры, приходящие по ходу сезона с таким подходом, отлично работают. Меня больше всего интересует «Вест Хэм», Дэвид Мойес делает отличную работу, и я желаю ему всего наилучшего.