Билич: Частая смена тренера приносит только краткосрочную выгоду
Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отметил, что частая смена тренера не позволяет многим клубам развиваться.
Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отметил, что частая смена тренера не позволяет многим клубам развиваться.
«Этот подход «back-to-basics», «назад к основам», приносит только краткосрочную выгоду. Нельзя изменить менталитет, нельзя поменять 22 игрока, поэтому вы меняете тренера, и он берет на себя ответственность. К сожалению, это часть работы. Я полностью согласен с мнением, что успешность тренера определяют последние несколько игр. Но когда приходишь по ходу сезона в проблемную команду, задача одна — нужно сыграть на ноль и не проиграть.
Не поймите меня неправильно. Все тренеры, приходящие по ходу сезона с таким подходом, отлично работают. Меня больше всего интересует «Вест Хэм», Дэвид Мойес делает отличную работу, и я желаю ему всего наилучшего.
Эти вещи типа «back-to-basics» понятны, потому что командам нужны очки. Но каждый фанат хочет, чтобы его команда играла как «Ман Сити» или «Барселона». «Назад к основам» не работает в долгосрочной перспективе, потому что люди хотят зрелища, — сказал тренер.