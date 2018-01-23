Маротта: Балотелли — не тот игрок, который нужен «Ювентусу»

Что касается Эмре Джана, он сильный игрок, который в настоящее время выступает за «Ливерпуль». Мы знаем, что его контракт истекает, но он может продлить его. Мы постараемся заполучить его. Это сложная задача, но я думаю, что у большого клуба должны быть амбиции для достижения сложных целей, — сказал Маротта.