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Маротта: Балотелли — не тот игрок, который нужен «Ювентусу»
Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о слухах про возможный переход форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о слухах про возможный переход форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
«Это история для
Что касается Эмре Джана, он сильный игрок, который в настоящее время выступает за «Ливерпуль». Мы знаем, что его контракт истекает, но он может продлить его. Мы постараемся заполучить его. Это сложная задача, но я думаю, что у большого клуба должны быть амбиции для достижения сложных целей, — сказал Маротта.