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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Маротта: Балотелли — не тот игрок, который нужен «Ювентусу»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о слухах про возможный переход форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

Источник: AFP 2018

«Это история для фэнтези-футбола, мистификация. Марио — не тот игрок, который нужен «Ювентусу».

Что касается Эмре Джана, он сильный игрок, который в настоящее время выступает за «Ливерпуль». Мы знаем, что его контракт истекает, но он может продлить его. Мы постараемся заполучить его. Это сложная задача, но я думаю, что у большого клуба должны быть амбиции для достижения сложных целей, — сказал Маротта.

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