Венгер: «Арсенал» заменил игрока мирового уровня игроком мирового уровня

«Мы заменили игрока мирового уровня игроком мирового уровня. Мхитарян может играть на фланге или в полузащите, думаю, он может хорошо сыграть на многих позициях. Он способен играть вместе с Озилом, так что в целом это хороший переход. Может быть, он мало забивает, но он улучшил этот аспект. Если посмотреть на количество голов, которые он забил в своей карьере, это впечатляет.
Я очень рад получить игрока, который будет предан и сосредоточен. Важно иметь футболистов, имеющих опыт, потому что у нас очень хорошая группа молодых игроков, но мы знаем, что в Премьер-лиге недостаточно просто собрать их вместе. Команде нужен опыт, — сказал Венгер.