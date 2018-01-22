Венгер: «Арсенал» заменил игрока мирового уровня игроком мирового уровня

«Мы заменили игрока мирового уровня игроком мирового уровня. Мхитарян может играть на фланге или в полузащите, думаю, он может хорошо сыграть на многих позициях. Он способен играть вместе с Озилом, так что в целом это хороший переход. Может быть, он мало забивает, но он улучшил этот аспект. Если посмотреть на количество голов, которые он забил в своей карьере, это впечатляет.