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22 января, источник: Чемпионат.com

Венгер: «Арсенал» заменил игрока мирового уровня игроком мирового уровня

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о переходе в свою команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. В обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.

Источник: Reuters

«Мы заменили игрока мирового уровня игроком мирового уровня. Мхитарян может играть на фланге или в полузащите, думаю, он может хорошо сыграть на многих позициях. Он способен играть вместе с Озилом, так что в целом это хороший переход. Может быть, он мало забивает, но он улучшил этот аспект. Если посмотреть на количество голов, которые он забил в своей карьере, это впечатляет.

Я очень рад получить игрока, который будет предан и сосредоточен. Важно иметь футболистов, имеющих опыт, потому что у нас очень хорошая группа молодых игроков, но мы знаем, что в Премьер-лиге недостаточно просто собрать их вместе. Команде нужен опыт, — сказал Венгер.

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