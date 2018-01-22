Маскерано попрощается с «Барселоной» на официальном мероприятии 24 января

Аргентинец защищал цвета «Барселоны» с 2010 года и планировал попрощаться с командой и болельщиками в ходе официального матча, однако травма не позволит ему выйти на поле в ответной встрече с «Эспаньолом» в четвертьфинале Кубка Испании.