Маскерано попрощается с «Барселоной» на официальном мероприятии 24 января
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано готовится к проведению официального мероприятия, посвящённого его уходу из каталонского клуба.
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано готовится к проведению официального мероприятия, посвящённого его уходу из каталонского клуба.
Аргентинец защищал цвета «Барселоны» с 2010 года и планировал попрощаться с командой и болельщиками в ходе официального матча, однако травма не позволит ему выйти на поле в ответной встрече с «Эспаньолом» в четвертьфинале Кубка Испании.
На прощальную встречу, которая состоится 24 января, приглашение получили представители СМИ, игроки первой команды, представители тренерского штаба и администрации «Барселоны», сообщает испанское издание AS.
Ожидается, что 14-й игровой номер, под которым выступал 33-летний аргентинец, достанется новичку «сине-гранатовых» Коутиньо. Маскерано продолжит карьеру в составе китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун».