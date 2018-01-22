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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Маскерано попрощается с «Барселоной» на официальном мероприятии 24 января

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано готовится к проведению официального мероприятия, посвящённого его уходу из каталонского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Аргентинец защищал цвета «Барселоны» с 2010 года и планировал попрощаться с командой и болельщиками в ходе официального матча, однако травма не позволит ему выйти на поле в ответной встрече с «Эспаньолом» в четвертьфинале Кубка Испании.

На прощальную встречу, которая состоится 24 января, приглашение получили представители СМИ, игроки первой команды, представители тренерского штаба и администрации «Барселоны», сообщает испанское издание AS.

Ожидается, что 14-й игровой номер, под которым выступал 33-летний аргентинец, достанется новичку «сине-гранатовых» Коутиньо. Маскерано продолжит карьеру в составе китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун».

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