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20:01 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» подписал полузащитника «Актобе»

32-летний полузащитник Кирилл Шестаков оформил трудовые отношения с павлодарским «Иртышом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

В Премьер-Лиге Казахстана Кирилл Шестаков выступал в составах четырех клубов. В 2005—2007 годах за «Алма-Ату» провел 48 матчей, забил 1 гол. С 2011 по 2013 годы выступал за «Кайрат», сыграв 72 матча. В 2014—2015 годах за кызылординский «Кайсар» сыграл 42 матча, забил 1 мяч. С 2016 года выступал за «Актобе». В её составе сыграл 53 матча, забил 3 мяча. Провел 1 матч в составе молодежной сборной Казахстана (U-21).

Всего в казахстанской Премьер-Лиге сыграл 215 матчей, забил 5 мячей.

Напомним, что ранее «Иртыш» пополнили нигерийский нападающий Фуад Гболхан Салами, румынский полузащитник Дору Попадюк, румынский защитник Адриан Аврэмия, защитники Дмитрий Шмидт и Максат Амирханов.

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