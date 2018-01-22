«Иртыш» подписал полузащитника «Актобе»

В Премьер-Лиге Казахстана Кирилл Шестаков выступал в составах четырех клубов. В 2005—2007 годах за «Алма-Ату» провел 48 матчей, забил 1 гол. С 2011 по 2013 годы выступал за «Кайрат», сыграв 72 матча. В 2014—2015 годах за кызылординский «Кайсар» сыграл 42 матча, забил 1 мяч. С 2016 года выступал за «Актобе». В её составе сыграл 53 матча, забил 3 мяча. Провел 1 матч в составе молодежной сборной Казахстана (U-21).