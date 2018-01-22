«Иртыш» подписал полузащитника «Актобе»
32-летний полузащитник Кирилл Шестаков оформил трудовые отношения с павлодарским «Иртышом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
32-летний полузащитник Кирилл Шестаков оформил трудовые отношения с павлодарским «Иртышом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Напомним, что ранее «Иртыш» пополнили нигерийский нападающий Фуад Гболхан Салами, румынский полузащитник Дору Попадюк, румынский защитник Адриан Аврэмия, защитники Дмитрий Шмидт и Максат Амирханов.