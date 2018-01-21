«Лион» вырвал победу у «ПСЖ», забив на 94-й минуте

Уже на 2-й минуте встречи Набиль Фекир со штрафного поразил ворота парижан, а под занавес первого тайма Левен Кюрзава сравнял счет. Во второй половине защитник гостей Дани Алвес получил красную карточку за неспортивное поведение, а на последних секундах игры Мемфис Депай из-за пределов штрафной площади забил победный гол «ткачей».

Это поражение стало вторым в сезоне для «ПСЖ», лидирующего в турнирной таблице, а «Лион» продлил беспроигрышную серию и продолжает идти на второй строчке, отставая от парижан теперь на 8 очков.