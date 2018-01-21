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01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лион» вырвал победу у «ПСЖ», забив на 94-й минуте

«ПСЖ» проиграл «Лиону» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Источник: AFP 2018

Уже на 2-й минуте встречи Набиль Фекир со штрафного поразил ворота парижан, а под занавес первого тайма Левен Кюрзава сравнял счет. Во второй половине защитник гостей Дани Алвес получил красную карточку за неспортивное поведение, а на последних секундах игры Мемфис Депай из-за пределов штрафной площади забил победный гол «ткачей».

Это поражение стало вторым в сезоне для «ПСЖ», лидирующего в турнирной таблице, а «Лион» продлил беспроигрышную серию и продолжает идти на второй строчке, отставая от парижан теперь на 8 очков.

Лион 2:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
21.01.2018, 23:00 основной раунд: 22-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Эмери Унаи
Голы
2′ Набиль Фекир 18
90+4′ Мемфис Депай 11
20 Левен Кюрзава 45+3′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 4
60′ Ферлан Менди 22
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Набиль Фекир 18
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
Мариано Диас 9
77′ Максвел Гнали Корне 27
Бертран Траоре 10
69′ Уссем Ауа 8
90+4′ Мемфис Депай 11
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес 57′
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
25 Адриен Рабьо
18 Джовани Ло Сельсо 53′
9 Эдинсон Кавани 80′
6 Марко Верратти 87′ 77′
27 Хавьер Пасторе
11 Анхель Ди Мария 61′
12 Тома Менье
29 Кильян Мбаппе 36′
23 Юлиан Дракслер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
11 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
3 Угловые 7
16 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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