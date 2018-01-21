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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» упустила победу над «Интером» в центральном матче 21-го тура Серии А

«Рома» упустила победу над «Интером» в центральном матче 21-го тура итальянской Серии А.

Источник: AFP 2018

Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте Алисон Бекер удачно выбил мяч от своих ворот, Давиде Сантон не смог перехватить мяч и лишь подправил его на Стефана Эль-Шаарави, который вышел на рандеву с Самиром Хандановичем и уверенно переиграл голкипера.

В концовке Марсело Брозович выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Матиас Весино выиграл борьбу за верховой мяч и головой отправил его в ворота.

«Интер» (43 очка) занимает четвертое место в таблице Серии А. «Рома» (40) — пятая.

Интер 1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
21.01.2018, 22:45 основной раунд: 21-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Эусебио Ди Франческо
Голы
86′ Матиас Весино (М. Брозович) 11
92 Стефан Эль-Шаарави (Алиссон) 31′
Составы
Самир Ханданович 1
68′ Жоау Канселу 7
Миранда 25
Милан Шкриньяр 37
58′ Иван Перишич 44
Борха Валеро 20
Мауро Икарди 9
Матиас Весино 11
77′ Давиде Сантон 21
Далберт 29
70′ Антонио Кандрева 87
Эдер 23
45′ Роберто Гальярдини 5
Марсело Брозович 77
1 Алиссон
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
6 Кевин Стротман
7 Лоренцо Пеллегрини
9 Эдин Джеко 84′
14 Патрик Шик
30 Жерсон 70′
25 Бруну Перес
92 Стефан Эль-Шаарави 75′
5 Гильерме Жуан Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 1
6 Угловые 5
13 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
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