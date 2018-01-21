«Рома» упустила победу над «Интером» в центральном матче 21-го тура Серии А

Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 1:1.
На 38-й минуте Алисон Бекер удачно выбил мяч от своих ворот, Давиде Сантон не смог перехватить мяч и лишь подправил его на Стефана Эль-Шаарави, который вышел на рандеву с Самиром Хандановичем и уверенно переиграл голкипера.
В концовке Марсело Брозович выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Матиас Весино выиграл борьбу за верховой мяч и головой отправил его в ворота.
«Интер» (43 очка) занимает четвертое место в таблице Серии А. «Рома» (40) — пятая.