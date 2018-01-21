«Рома» упустила победу над «Интером» в центральном матче 21-го тура Серии А

Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте Алисон Бекер удачно выбил мяч от своих ворот, Давиде Сантон не смог перехватить мяч и лишь подправил его на Стефана Эль-Шаарави, который вышел на рандеву с Самиром Хандановичем и уверенно переиграл голкипера.