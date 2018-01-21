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21 января

«Бетис» принимает «Барселону» (видеотрансляция)

В рамках 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» играет на выезде с «Бетисом».

Источник: AP 2018

По итогам первого круга чемпионата «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. «Бетис» идет на десятом месте с 27 очками.

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