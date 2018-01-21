В одном из эпизодов игрок команды гостей промахнулся по мячу и попал ногой по лицу португальского футболиста.
«Бетис» принимает «Барселону» (видеотрансляция)
В рамках 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» играет на выезде с «Бетисом».
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В рамках 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» играет на выезде с «Бетисом».
По итогам первого круга чемпионата «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. «Бетис» идет на десятом месте с 27 очками.