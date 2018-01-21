«Реал» разгромил «Депортиво», забив семь мячей

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич. За «Депортиво» отличился Адриан Перес. Таким образом, «Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.