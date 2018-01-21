В одном из эпизодов игрок команды гостей промахнулся по мячу и попал ногой по лицу португальского футболиста.
«Реал» разгромил «Депортиво», забив семь мячей
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Депортиво».
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Депортиво».
Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич. За «Депортиво» отличился Адриан Перес. Таким образом, «Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.
«Реал» (35 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» (16) — на 18-й строчке.
|Зинедин Зидан
|Кристобаль Паррало
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|13
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)