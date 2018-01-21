Евдокимов: В «Тоболе» все зависит от акима области

— Прекратили сотрудничество с костанайским клубом, потому что контракт изначально был подписан по системе «полгода плюс один». С одной стороны, мы не выполнили задачу занять четвертое место. Когда приехали, отрыв до него был шесть очков, а в итоге не хватило одного. Кто знает, оставалось продержаться всего 30 секунд.

— Что помешало добиться цели?

— К сожалению, я принял команду в июле — после завершения трансферного окна, в которое из «Тобола» ушли 8 человек. Команда была недоукомплектованная — работал с теми, кто был. Некоторые футболист и даже легионеры не соответствовали даже уровню чемпионата Казахстана.

— Как прокомментируете заявление руководства клуба о том, что с вами не договорились по финансовой стороне вопроса?

— Это не соответствует действительности. Никакого предложения мы не получали. По окончании контракта мы получили трудовые книжки и разъехались по домам. От руководства клуба и главы региона не было реакции.

— Сложности в казахстанской лиге возникли у Петрушина и Газзаева-младшего.