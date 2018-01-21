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18:10 (мск)

«Реал Мадрид» принимает «Депортиво» (видеотрансляция)

Мадридский «Реал» в рамках 20-го тура чемпионата Испании играет с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Источник: AP 2018

После 18 сыгранных матчей «Реал» занимает пятое место в таблице с 32 очками. «Депортиво» находится в зоне вылета с 16 очками.

Последние три матча в чемпионате команда Зинедина Зидана не может одержать победу.

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