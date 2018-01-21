И лучшие фото из их Instagram
«Реал Мадрид» принимает «Депортиво» (видеотрансляция)
Мадридский «Реал» в рамках 20-го тура чемпионата Испании играет с «Депортиво» из
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Мадридский «Реал» в рамках 20-го тура чемпионата Испании играет с «Депортиво» из
После 18 сыгранных матчей «Реал» занимает пятое место в таблице с 32 очками. «Депортиво» находится в зоне вылета с 16 очками.
Последние три матча в чемпионате команда Зинедина Зидана не может одержать победу.