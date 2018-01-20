«Черышев промчался, как Усэйн Болт, и нанес решающий «панч»

Источник: Спорт-Экспресс

AS: «ЧЕРЫШЕВ БЕЖАЛ КАК УСЭЙН БОЛТ»

«Вильярреал» победил «Леванте» и вплотную приблизился к Лиге чемпионов. Победный гол команды Хави Кальехи забил Денис Черышев, когда хозяева провели образцовую контратаку: Унал выскочил из-за спины крайнего защитника, пронесся по флангу и точно вырезал на дальнюю штангу, куда уже мчался, как Усэйн Болт, замыкать прострел российский футболист. В первом тайме трибуны требовали назначить пенальти за фол на Черышеве, но свисток судьи промолчал.

MUNDO DEPORTIVO: «РЕШАЮЩИЙ “ПАНЧ” “ВИЛЬЯРРЕАЛА” НА СЧЕТУ ЧЕРЫШЕВА»

«Вильярреал» не смог добиться победы ни в одной из трех последних домашних игр в чемпионате. Игра с «Леванте» положила конец этой неудачной серии. В первом тайме хозяева открыли счет с пенальти, а в самом начале второго решающий «панч» нанес Денис Черышев, замкнувший прострел Энеса Унала и забивший победный мяч своей команды. Благодаря этому «Вильярреал» сместил мадридский «Реал» с четвертой строчки турнирной таблицы — и из зоны Лиги чемпионов.

MARCA: «ЧЕРЫШЕВ ВОССТАНОВИЛ СЕБЯ В ПРАВАХ»

Денис Черышев оправдывает надежды «Вильярреала». Хави Кальеха, главный тренер «желтой подводной лодки», выпустил россиянина в стартовом составе вместо получившего небольшое повреждение Рабы, и Денис воспользовался своим шансом. Черышев провел самый качественный матч в сезоне и не ушел с поля без забитого мяча. Настоящее восстановление в правах футболиста, на которого совсем недавно не мог полностью рассчитывать тренер, и который продемонстрировал, что ад из травм, через который ему пришлось пройти, остался позади.

В игре с «Леванте» Черышев забил свой первый мяч в нынешней ла лиге. Россиянин в этом сезоне провел на поле чуть более 600 минут, но смог отличиться уже в третьем турнире. На его счету мячи в ворота «Астаны» в Лиге Европы и «Леганеса» в Кубке Испании. В чемпионате Денис последний раз забивал в марте 2016 года, выступая за «Валенсию», — в домашнем поражении от «Атлетико» (1:3).

После игры Денис ответил на вопросы RADIO MARCA:

— Показалось, что вы получили повреждение в моменте с голом. Как самочувствие?

— Небольшой удар о штангу, ничего страшного, все уже прошло. Хотя сначала было очень больно — подбежали партнеры, начали поздравлять с забитым мячом, а я им говорю: «Подождите, не могу пока праздновать!».

— «Вильярреал» сейчас в хорошей форме.

— Да, мы провели отличный матч, доминировали над соперником, может быть, немного не хватило еще одного гола, чтобы чувствовать себя спокойнее. Рассчитываем продолжить в том же духе — тренер настраивает нас на это, вселяет уверенность.

— Прямо сейчас «Вильярреал» обошел «Реал» в турнирной таблице и переместился на 4-ю строчку. Считаете, возможно сохранить такой расклад сил на финише чемпионата?

— Думаю, это будет очень сложно, и нам точно не нужно зацикливаться на мыслях об этом. Сейчас важно думать о каждом очередном матче — например, об игре с «Реал Сосьедад» в следующем туре, — а итоги подводить в конце сезона. Разумеется, мы все мечтаем об этом, но стоит подходить к делу с холодной головой и идти к цели шаг за шагом — пока что мы еще ничего не выиграли.

— Вы — воспитанник «Реала», знаете, какой это требовательный клуб. В начале сезона могли представить, что ваша новая команда будет выше «сливочных» в таблице?

— Сегодняшнее турнирное положение «Реала» — это какой-то анекдот. Я убежден, «королевский клуб» вернется на прежние лидирующие позиции и сделает это очень скоро.

— С каждой игрой вы прибавляете в уверенности.

— Мне важно, что тренер много говорит со мной, я вижу, что он рассчитывает на меня, и стараюсь на поле показывать все, что в моих силах. Долго находиться вне футбольного поля — мучительно, поэтому я счастлив, что снова могу играть и наслаждаюсь каждой минутой.

— Что самое худшее в получении травмы?

— Видеть, как твои партнеры по команде получают удовольствие от любимой профессии, а ты не можешь присоединиться к ним. Поэтому важно воспринимать все спокойно, знать, что рано или поздно все повреждения проходят. Я благодарен своим близким — они помогли мне лучше справиться со сложностями.

— Уже думаете, какую теплую одежду возьмете с собой летом в Россию?

— Но в России летом не холодно!

— Что значит «не холодно» для России? +8 градусов?

— Нет, там будет тепло, около +20.

— Вы видите себя в российской сборной на чемпионате мира?