Эден Азар. Человек с большим сердцем
Бельгиец осчастливил юного болельщика.
Бельгиец осчастливил юного болельщика.
Вся Англия обсуждает не только вышедшую на финишную прямую трансферную сагу Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна, но и поступок полузащитника «Челси» Эдена Азара, осчастливившего юного болельщика.
Бельгийский полузащитник в субботу и на поле сделал достаточно, чтобы о нем говорили много и хорошо. Именно он на пару с Виллианом обеспечил «Челси» первую победу в новом году, забив быстрый гол и преодолев отметку в 100 мячей в ведущих европейских лига. 34 раза Азар отличился во французском «Лилле» и 65 — в форме «Челси».
Еще Эден исполнил также увенчавшийся взятием ворот потрясающий сольный проход. Место в топе лучших голов сезона полузащитнику теперь гарантировано. Плюс, по числу результативных баллов за лондонский клуб он вышел на чистое третье место, обогнав Джанфранко Дзолу. Впереди только Дидье Дрогба с Фрэнком Лэмпардом, которых Азар вполне может превзойти, если выполнит обещание никогда не покидать «Челси».
А еще — и это самое главное — он совершил поступок, которые украшают футбол. И напоминают о том, что, несмотря на вращающиеся вокруг самой популярной игры миллионы долларов и евро, переведших звезд в разряд небожителей, в ней все равно есть место элементарной человеческой доброте. С другой стороны, немного странно видеть, какой восторг вызывают истории, вроде тренировочной кофты, которую на Кубке Конфедераций вручил русской девочке Полине Криштиану Роналду, получивший от нее специально изготовленный браслет.
А может быть, дело в том, что в таких спонтанных поступках нет ни грамма фальши и пресловутого пиара клубных маркетологов? Да, от зоркого ока телекамер не ускользнул юный болельщик «Брайтона», стоявший на первых рядах с самодельным плакатом, где было написано обращение к Азару с просьбой получить его майку с десятым номером. Но до этого ли было поглощенному игрой футболисту?
Тем не менее, Эден мальчишку заметил, и, едва прозвучал финальный свисток, направился к трибуне. Шокированные разгромом хозяев зрители на это сначала не среагировали, а когда болельщики поняли, что происходит, трибуны «Амекс Стэдиум» разразились овацией. Юный герой дня, похоже, пребывал в некоторой растерянности, тогда как находившийся рядом отец и еще один маленький любитель футбола не скрывали своих эмоций, поздравляя счастливчика.
Казалось бы, банальность, но в том числе и за такие моменты мы обожаем футбол, где в центре внимания зачастую оказываются скандалы, а не простые человеческие поступки. Хотя, несколько дней назад Азар показал, что для него важны не только голы, победы и суммы в контракте. Дело было на встрече футболистов «Челси» с 88-летним Гарри Спиро. Человеком, члены семьи которого во время Второй мировой стали жертвами Холокоста.
Проникнувшись его историей, бельгиец произнес простые и трогательные слова: «Мы играли накануне, и вся дискуссия была о ВАР, пенальти… Но разговоры с такими людьми, как Гарри, напоминают вам, что действительно важно в жизни». И пусть это несравнимые вещи, субботний поступок Азара тоже
|Брайтон & Хоув
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Челси
|Крис Хьютон
|Антонио Конте
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|10
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)