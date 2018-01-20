Эден Азар. Человек с большим сердцем

Источник: Спорт-Экспресс

Вся Англия обсуждает не только вышедшую на финишную прямую трансферную сагу Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна, но и поступок полузащитника «Челси» Эдена Азара, осчастливившего юного болельщика.

Бельгийский полузащитник в субботу и на поле сделал достаточно, чтобы о нем говорили много и хорошо. Именно он на пару с Виллианом обеспечил «Челси» первую победу в новом году, забив быстрый гол и преодолев отметку в 100 мячей в ведущих европейских лига. 34 раза Азар отличился во французском «Лилле» и 65 — в форме «Челси».

Еще Эден исполнил также увенчавшийся взятием ворот потрясающий сольный проход. Место в топе лучших голов сезона полузащитнику теперь гарантировано. Плюс, по числу результативных баллов за лондонский клуб он вышел на чистое третье место, обогнав Джанфранко Дзолу. Впереди только Дидье Дрогба с Фрэнком Лэмпардом, которых Азар вполне может превзойти, если выполнит обещание никогда не покидать «Челси».

А еще — и это самое главное — он совершил поступок, которые украшают футбол. И напоминают о том, что, несмотря на вращающиеся вокруг самой популярной игры миллионы долларов и евро, переведших звезд в разряд небожителей, в ней все равно есть место элементарной человеческой доброте. С другой стороны, немного странно видеть, какой восторг вызывают истории, вроде тренировочной кофты, которую на Кубке Конфедераций вручил русской девочке Полине Криштиану Роналду, получивший от нее специально изготовленный браслет.

А может быть, дело в том, что в таких спонтанных поступках нет ни грамма фальши и пресловутого пиара клубных маркетологов? Да, от зоркого ока телекамер не ускользнул юный болельщик «Брайтона», стоявший на первых рядах с самодельным плакатом, где было написано обращение к Азару с просьбой получить его майку с десятым номером. Но до этого ли было поглощенному игрой футболисту?

Тем не менее, Эден мальчишку заметил, и, едва прозвучал финальный свисток, направился к трибуне. Шокированные разгромом хозяев зрители на это сначала не среагировали, а когда болельщики поняли, что происходит, трибуны «Амекс Стэдиум» разразились овацией. Юный герой дня, похоже, пребывал в некоторой растерянности, тогда как находившийся рядом отец и еще один маленький любитель футбола не скрывали своих эмоций, поздравляя счастливчика.

Казалось бы, банальность, но в том числе и за такие моменты мы обожаем футбол, где в центре внимания зачастую оказываются скандалы, а не простые человеческие поступки. Хотя, несколько дней назад Азар показал, что для него важны не только голы, победы и суммы в контракте. Дело было на встрече футболистов «Челси» с 88-летним Гарри Спиро. Человеком, члены семьи которого во время Второй мировой стали жертвами Холокоста.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeGpfI2Brx-/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeGpfI2Brx-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Our players and staff were honoured to host 88-year-old Harry Spiro BEM and the Holocaust Educational Trust at our training ground today, hearing his incredible story of survival. See more via the link in our profile. ? #CFC #Chelsea</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chelseafc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Chelsea FC! ?</a> (@chelseafc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T20:16:02+00:00">Янв 18, 2018 at 12:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.