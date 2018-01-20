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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эден Азар. Человек с большим сердцем

Бельгиец осчастливил юного болельщика.

Источник: Спорт-Экспресс

Вся Англия обсуждает не только вышедшую на финишную прямую трансферную сагу Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна, но и поступок полузащитника «Челси» Эдена Азара, осчастливившего юного болельщика.

Бельгийский полузащитник в субботу и на поле сделал достаточно, чтобы о нем говорили много и хорошо. Именно он на пару с Виллианом обеспечил «Челси» первую победу в новом году, забив быстрый гол и преодолев отметку в 100 мячей в ведущих европейских лига. 34 раза Азар отличился во французском «Лилле» и 65 — в форме «Челси».

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Еще Эден исполнил также увенчавшийся взятием ворот потрясающий сольный проход. Место в топе лучших голов сезона полузащитнику теперь гарантировано. Плюс, по числу результативных баллов за лондонский клуб он вышел на чистое третье место, обогнав Джанфранко Дзолу. Впереди только Дидье Дрогба с Фрэнком Лэмпардом, которых Азар вполне может превзойти, если выполнит обещание никогда не покидать «Челси».

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А еще — и это самое главное — он совершил поступок, которые украшают футбол. И напоминают о том, что, несмотря на вращающиеся вокруг самой популярной игры миллионы долларов и евро, переведших звезд в разряд небожителей, в ней все равно есть место элементарной человеческой доброте. С другой стороны, немного странно видеть, какой восторг вызывают истории, вроде тренировочной кофты, которую на Кубке Конфедераций вручил русской девочке Полине Криштиану Роналду, получивший от нее специально изготовленный браслет.

А может быть, дело в том, что в таких спонтанных поступках нет ни грамма фальши и пресловутого пиара клубных маркетологов? Да, от зоркого ока телекамер не ускользнул юный болельщик «Брайтона», стоявший на первых рядах с самодельным плакатом, где было написано обращение к Азару с просьбой получить его майку с десятым номером. Но до этого ли было поглощенному игрой футболисту?

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Тем не менее, Эден мальчишку заметил, и, едва прозвучал финальный свисток, направился к трибуне. Шокированные разгромом хозяев зрители на это сначала не среагировали, а когда болельщики поняли, что происходит, трибуны «Амекс Стэдиум» разразились овацией. Юный герой дня, похоже, пребывал в некоторой растерянности, тогда как находившийся рядом отец и еще один маленький любитель футбола не скрывали своих эмоций, поздравляя счастливчика.

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Казалось бы, банальность, но в том числе и за такие моменты мы обожаем футбол, где в центре внимания зачастую оказываются скандалы, а не простые человеческие поступки. Хотя, несколько дней назад Азар показал, что для него важны не только голы, победы и суммы в контракте. Дело было на встрече футболистов «Челси» с 88-летним Гарри Спиро. Человеком, члены семьи которого во время Второй мировой стали жертвами Холокоста.

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Проникнувшись его историей, бельгиец произнес простые и трогательные слова: «Мы играли накануне, и вся дискуссия была о ВАР, пенальти… Но разговоры с такими людьми, как Гарри, напоминают вам, что действительно важно в жизни». И пусть это несравнимые вещи, субботний поступок Азара тоже по-своему важен, а счастливый мальчишка будет помнить об этом всю жизнь.

Брайтон & Хоув 0:4
Первый тайм: 0:2
Челси
20.01.2018, 15:30 основной раунд: 24-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Антонио Конте
Голы
10 Эден Азар 3′
22 Виллиан (М. Батшуайи) 6′
10 Эден Азар (Виллиан) 77′
15 Виктор Мозес (Ч. Мусонда) 89′
Составы
Мэтью Райан 1
79′ Коннор Голдсон 18
Маркус Зуттнер 29
Льюис Данк 5
56′ Шейн Даффи 22
36′ Эсекиэль Скелотто 21
Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
83′ Солли Марч 20
Хосе Искиэрдо 19
68′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
68′ Томер Хемед 10
Гленн Маррей 17
1 Вилли Кабальеро
2 Антонио Рюдигер
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
14 Темуе Бакайоко
23 Миши Батшуайи
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
27 Андреас Кристенсен 58′
30 Давид Луиз
3 Маркос Алонсо 75′
21 Давиде Дзаппакоста
22 Виллиан 81′
17 Чарли Мусонда
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 10
5 Угловые 3
12 Фолы 5
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон & Хоув
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