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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол в историю. Вратарь забил с 70 метров в свой день рождения

Во втором испанском дивизионе вчера произошло чудо.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В субботу на 80-й минуте матча между «Луго» и хихонским «Спортингом» (3:1) вратарь хозяев, Хуан Карлос Мартин, совершенно сумасшедшим ударом забил гол со своей половины поля — до ворот соперника было около 70 метров. Именинник — вчера голкиперу «Луго» исполнилось 30 лет, — после матча не мог сдержать эмоций: «Я не знаю, с какого расстояния был нанесен удар, мне лишь хотелось вынести мяч подальше от своей штрафной. Какое счастье, что я так точно попал! Никогда прежде не забивал, это не то, что происходит со мной каждые выходные. Невероятная радость — я как раз не знал, как отмечать день рождения!».

Приготовьтесь поднимать челюсть с пола:

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Гол Хуан Карлоса поставил точку в напряженной встрече — «Луго» впервые в истории победил «Спортинг» в официальном матче и закрепился на четвертой строчке во втором испанском дивизионе.

ВРАТАРИ-БОМБАРДИРЫ

Гол, забитый вратарем, — событие редкое, но удивить им в наши дни довольно сложно: достаточно вспомнить голкиперов-бомбардиров Рожериу Сени (Бразилия, 131 гол) и Хосе Луиса Чилаверта (Парагвай, 67 забитых мячей, единственный голкипер в истории, сделавший хет-трик). И все же вчерашний шедевр Хуан Карлоса — событие исключительное. Кто еще из вратарей в последнее время заставлял болельщиков на стадионе хвататься за голову от восхищения?

АЛЬБЕРТО БРИНЬОЛИ (ИТАЛИЯ, «БЕНЕВЕНТО»)

Месяц назад новичок серии А, благодаря своему вратарю, спас домашнюю ничью против «Милана» (2:2) на 5-й добавленной минуте.

ОСКАРИНЕ МАСУЛУКЕ (ЮАР, «БАРОКА»)

Пожалуй, самый невероятный вратарский гол за последние годы — по технике исполнения, значимости и последствиях. Оскарине Масулуке ударом в падении через себя принес своей команде ничью в поединке с «Орландо Пайрэтс» (1:1), а себе — второе место в итоговом голосовании на вручении Премии ФИФА имени Ференца Пушкаша-2017: награде, вручаемой за самый красивый гол года.

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